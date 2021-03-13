لوغريت رئيساً للاتحاد الفرنسي لولاية ثالثة

باريس –أعيد انتخاب نويل لوغريت (79 عاما) رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد فوز ساحق من الدور الأول على أقرب منافسيه فريدريك تيرييه.

وهذه المرة الثالثة، بعد 2012 و2017، يبقى فيها رجل الاعمال في منصبه، بعد حصوله على 73,02% من اصوات الجمعية العمومية مقابل 25,11% لغريمه التاريخي، المحامي والرئيس السابق لرابطة الدوري تيرييه، و1,87% لرجل الاعمال ومستشار الاندية ميشال مولان.

ويجسّد لوغريت، المولود في عائلة فقيرة في غانغان والذي صنع لاحقا ثروته في المواد الغذائية، إدارة كرة القدم الفرنسية في العقد الاخير، وفي عهده احرز المنتخب الازرق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في مونديال روسيا 2018 بادارة المدرب ديدييه ديشان.

ورئس لوغريت، الشهير بنظاراته الكلاسيكية، رابطة الدوري في التسعينيات قبل الوصول الى الاتحاد عام 2011 اثر فضيحة فرنسا في مونديال جنوب افريقيا 2010.

وفي ولايته، حصد الاتحاد الفرنسي ارباحا مالية بفضل امتلاكه حقوق التسويق المرتبطة بالمنتخب الازرق، ما سمح له بتوقيع عقد قياسي مع شركة نايكي للمستلزمات الرياضية.

قال لوكالة فرانس برس “آمل أن اتحلى بالحكمة في هذا العمر، وخصوصا الخبرة. احاول التفكير بكل شيء كي ارتكب اقل قدر ممكن من الاخطاء”.