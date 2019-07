مدن – قدم اللاعب روبن لوفتوس تشيك دفعة مبكرة للمدرب الجديد فرانك لامبارد من خلال توقيع عقد جديد طويل الأجل مع تشيلسي.

في حين لا يزال لاعب الوسط الإنجليزي يتعافى من تمزق وتر الأخيل الذي تعرض له في أيار، ومن المرجح أن يغيب عن بداية الموسم الجديد. – (وكالات)

More good news…

✍️ @rubey_lcheek has signed a new long-term contract with the Blues! 🙌

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019