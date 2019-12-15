لوفرين خارج تشكيلة ليفربول بمونديال الأندية

الدوحة – أبقى ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا مدافعه الكرواتي ديان لوفرين خارج تشكيلته التي من المقرر أن تصل الأحد الى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم، بينما ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وسيغيب لوفرن بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها الثلاثاء في المباراة التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمساوي 2-0، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

أما فينالدوم، فبدا أنه تعرض السبت خلال الفوز على واتفورد بثنائية نظيفة، الى إصابة مماثلة، لكن النادي أورد اسمه ضمن تشكيلة اللاعبين الذين يستعدون لبدء مشاركتهم في البطولة الأربعاء، بخوض نصف النهائي ضد فريق مونتيري المكسيكي الذي تغلب على السد القطري 3-2 السبت.

Liverpool star Dejan Lovren ruled-out for the Club World Cup as Reds confirm 20-man squad https://t.co/ntSu4NdK9g — LFC Suporter (@LFCSuporter) December 15, 2019

ويجمع نصف النهائي الأول الثلاثاء بين الهلال السعودي بطل آسيا، الذي فاز على الترجي التونسي بطل إفريقيا بهدف نظيف، وفريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

وانضم لوفرن الى آخرين يغيبون عن تشكيلة الفريق الأحمر بسبب الإصابة، أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب، وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب تعليقا على الاصابات في صفوف فريقه: “تشكيلتنا تتقلص. هذا الأمر ليس لطيفا”.

وكرر المدرب الألماني شكواه من كثرة ضغط المباريات على الفريق لاسيما في هذه الفترة من العام، اذ أن ليفربول سيخوض (بتشكيلة من الشبان) الثلاثاء مباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية ضد أستون فيلا، عشية خوض الفريق الأول اللقاء في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكان كلوب قد تطرق الى وضع فينالدوم بعد مباراة واتفورد، مشيرا الى انه عانى من “إصابة عضلية ولا تريد أن يحدث ذلك للاعب. في هذه الأوقات (ضغط المباريات)، يمكن للاصابة أن تصبح أكثر سوءا بشكل سريع”.

وأتاح فوز ليفربول بهدفي النجم المصري محمد صلاح السبت، للفريق الأحمر تعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، والابتعاد بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي الذي اكتفى بالتعادل مع نوريتش 1-1 في المرحلة السابعة عشرة. (أ ف ب)