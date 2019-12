لوفرين خارج تشكيلة ليفربول بمونديال الأندية

الدوحة – أبقى ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا مدافعه الكرواتي ديان لوفرين خارج تشكيلته التي من المقرر أن تصل الأحد الى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم، بينما ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وسيغيب لوفرن بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها الثلاثاء في المباراة التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمساوي 2-0، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

أما فينالدوم، فبدا أنه تعرض السبت خلال الفوز على واتفورد بثنائية نظيفة، الى إصابة مماثلة، لكن النادي أورد اسمه ضمن تشكيلة اللاعبين الذين يستعدون لبدء مشاركتهم في البطولة الأربعاء، بخوض نصف النهائي ضد فريق مونتيري المكسيكي الذي تغلب على السد القطري 3-2 السبت.

