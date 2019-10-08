لوف يجدد دماء المانيا لتجاوز ازمة الاصابات قبل مواجهة الارجنتين

برلين – استبعد المدرب الألماني يواخيم لوف عودة ماتس هوميلز، ويبحث عن إحداث تغيير أجيال لتجاوز أزمة الإصابات التي تفشت بين اللاعبين المستدعين لمواجهة الأربعاء المقبل أمام الأرجنتين.

وأكد لوف: “لا، لم أفكر فيه”، في إشارة إلى هوميلز، لدى وصوله إلى مدينة دورتموند، حيث ستجرى مباراة ألمانيا والأرجنتين الودية.

وتضم قائمة المصابين كلا من يوناس هكتور وتوني كروس- الذي أصيب خلال مباراة فريقه ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الجاري- وانضم إليهما كل من ماتياس جينتر الذي يعاني متاعب في العضلات، وتيمو فيرنر المصاب بنزلة برد، وإلكاي جوندوجان.

Wegen der großen Verletzungsmisere mit gleich zwölf Ausfällen nominiert Bundestrainer Joachim Löw zwei Spieler nach. Zudem spricht er vor dem Test gegen Argentinien über die Torwart-Frage und Mats Hummels: https://t.co/bqxy3lBP3i — FAZ_NET komplett (@FAZ_NET) October 8, 2019

وأوضح لوف: “منذ أمس لم أتلق سوى أنباء سيئة عبر الهاتف”، الأمر الذي قد يدفعه لاستدعاء وجوه جديدة، ولن يتمكن مدرب المانشافت المخضرم والمتوج بكأس العالم عام 2014 في البرازيل، من الإعتماد على 10 لاعبين سواء في لقاء الأرجنتين، أو إستونيا الأحد المقبل في تصفيات التأهل لكأس أمم أوروبا 2020.

وإضافة إلى المذكورين، تشمل قائمة المصابين بالفعل كلا من ليروي ساني وأنطونيو روديجر وليون جوريتسكا وكيفن تراب ونيكو شولتس ويوليان دراكسلر وتيلو كيرر.

Im Schnelldurchlauf muss Joachim Löw seinen Rumpfkader auf Argentinien vorbereiten. «Wie das dann funktioniert, muss man sehen», sagt der Bundestrainer angesichts der Verletzungsmisere im DFB-Team https://t.co/IluG2vWdVd via @tonline_news (vg) pic.twitter.com/s0rOeARFIn — dpa-Sport (@dpa_sport) October 8, 2019

ومن شأن هذه الغيابات أن تساهم في ظهور لاعبين جدد بقميص (الماكينات) مثل سوات سردار ونديم أميري، أما اللاعب صاحب الخبرة الأكبر حاليا في صفوف منتخب ألمانيا فهو ماركو رويس ذي الثلاثين عاما.

وفيما يخص مسألة حراسة المرمى، التي أثارت قدرا كبيرا من الجدل في الآونة الأخيرة، فقد قرر لوف إسناد المهمة إلى تير شتيجن لاعب برشلونة خلال مباراة الأرجنتين، على أن يتولى مانويل نوير حراسة عرين المانشافت أثناء لقاء إستونيا، وأصر لوف على أن نوير لا يزال هو خياره الأول في حراسة المرمى وقائد الفريق قبيل يورو 2020، لكنه فضل الاعتماد على شتيجن خلال مباراة ودية لكن قوية في الوقت ذاته أمام الـ(ألبيسيليستي). (إفي)