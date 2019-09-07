لوف يعتبر أن ألمانيا لعبت دون مستواها أمام هولندا

هامبورغ – اعتبر المدرب يواكيم لوف أن منتخب بلاده ألمانيا قدم أداء دون مستواه في المباراة ضد ضيفه الهولندي التي انتهت بخسارته 2-4 أول من أمس، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وكانت هولندا سقطت على أرضها 2-3 أمام ألمانيا في آذار (مارس) الماضي قبل أن تعيد اعتبارها بطريقة مماثلة في هامبورغ وتنعش آمالها في التأهل الى النهائيات القارية العام المقبل، علما بأن المنتخب “البرتقالي” غاب عن آخر بطولتين كبيرتين في أوروبا العام 2016 وفي مونديال روسيا 2018.

وخاض المنتخب الألماني الذي شهد ضم وجوه شابة في الأشهر الأخيرة خلفا للرعيل القديم بعد الخروج المذل من الدور الأول للمونديال الروسي وفقدان اللقب الألماني في مونديال البرازيل 2014، لاعبين عدة منهم يوليان دراكسلر والجناح ليروي سانيه وليون غوريتسكا بداعي الإصابة.

وقال لوف بعد المباراة “لقد خاب أملنا من النتيجة، لكنها منطقية، هولندا كانت المنتخب الأفضل. لقد لعبنا دون مستوانا الفني، أضعنا العديد من الكرات، ولم نبنِ (الهجمات والتمريرات) كما كنا نرغب”.

وتابع “سمح هذا لهولندا بتطوير أدائها والضغط علينا”، موضحا أن لاعبي المنتخب الهولندي بإشراف المدرب رونالد كومان “يلعبون مع بعضهم البعض منذ عامين أو ثلاثة. هذا المساء كانت تحركاتهم التلقائية أفضل منا، ورأينا أن بعض الأمور لدينا لم تجرِ كما يجب”.

من جهته، رأى كومان أن “الألمان كانوا متعبين أكثر في الشوط الثاني، ولم يكونوا جيدين بقدر ما كانوا في الشوط الأول”.

وأضاف “لقد ارتكبنا بعض الأخطاء وهذا ما يبرر افتتاح المنتخب الألماني التسجيل، لكننا ببساطة قمنا بعمل أكبر من أجل البحث عن الفوز”.

وأمل لوف في أن يقدم لاعبوه على “رد فعل الإثنين” عندما يحلون ضيوفا على المنتخب الإيرلندي الشمالي في بلفاست، معتبرا أن ألمانيا “عليها الفوز بمباراتها المقبلة.. هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا”.

ويشهد يوم غد أيضا حلول هولندا ضيفة على استونيا في المجموعة ذاتها.

وتتصدر إيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات)، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الألماني الذي خاض أيضا أربع مباريات، بينما تحتل هولندا حاليا المركز الثالث مع ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام بيلاروسيا (ثلاث نقاط من خمس مباريات)، واستونيا صاحبة المركز الأخير بأربع هزائم في أربع مباريات.

وجاء أول فرصة خطيرة في مباراة أول من أمس، عندما راوغ الهولندي ممفيس ديباي أكثر من مدافع وأطلق كرة قوية من مشارف المنطقة كان لها مانويل نوير بالمرصاد (8).

بعدها مباشرة وفي أول محاولة خطرة لألمانيا نجح المانشافت في افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى لوكاس كلوسترمان الذي انفرد بالحارس الهولندي ياسبر سيليسن الذي تصدى لمحاولته من دون ان يلتقط الكرة ليتابعها جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري داخل الشباك رغم تدخل المدافع فان دايك في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول الشباك (9). والهدف هو الثامن لغنابري في 9 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وتحرر لاعبو ألمانيا تماما بعد الهدف واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة اثر إعاقة غنابري من قبل ماتيس دي ليخت فانبرى لها توني كروس فمرت كرته فوق العارضة (15).

وحاول غنابري مباغتة سيليسن بتسديدة الكرة ساقطة من فوقه لكن الحارس الهولندي فطن لمحاولته (26).

ووصلت كرة طائشة داخل المنطقة أمام ماركو رويس لكنه سدد في جسد سيليسن مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني للمانشافت (42).

وحاول نوير دون معادلة هولندا للنتيجة عندما أبدع في التصدي لكرة قوية من جورجيو فينالدوم بعد هجمة منسقة (56).

لكن نوير وقف عاجزا عندما قام راين بابل بمجهود فردي رائع على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية أخطأها شولتس لينقض عليها فرانك دي يونغ ويسجل في المرمى هدف التعادل لهولندا (57).

ومنح الهدف جرعة معنوية هائلة للضيوف فشكلوا خطورة على مرمى نوير ونجحوا في التقدم بواسطة النيران الصديقة عندما تصدى نوير لكرة رأسية رائعة لفان دايك فوصلت الى ديباي فاعادها الى باب المرمى ليتابعها جوناثان تاه خطأ في شباك فريقه من مسافة قريبة (65).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المانيا اثر لمسة يد لدي ليخت داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح كروس (72).

لكن هولندا استعادت التقدم بعد اجمل هدف في المباراة ولعبة مشتركة رائعة بين اربعة لاعبين بدأها داني بليند ومنه الى ممفيس ديباي ثم إلى فينالدوم الذي غمزها باتجاه البديل دونييل مالين غير المراقب فتابعها داخل الشباك (79).

ووجه المنتخب الهولندي الضربة القاضية لمنافسه اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة ماكرة من ديباي ليتابعها فينالدوم داخل الشباك رغم تدخل نيكلاس سوله (90+2).

واعتبر سوله مدافع بايرن ميونيخ بان منتخب بلاده “ظهر بصورة هزيلة. في الشوط الأول حصلنا عل نسبة ضئيلة من الاستحواذ وهذا ليس طموحنا بطبيعة الحال، يتعين علينا أن نتعلم من هذه المباراة السيئة”.

وكان لسان حال زميله في الفريق البافاري وصاحب الهدف غنابري مماثلا بقوله “لقد استقبلت شباكنا أهدافا سهلة للغاية لا سيما هدف التقدم 3-2، لقد كان هدية من قبلنا. يجب ألا يحصل هذا الأمر”. -(أ ف ب)