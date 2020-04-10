لوكاس يثني على إجراءات الحكومة ويشيد بأداء الجيش والأجهزة الأمنية – فيديو

تيسير محمود العميري

عمان – أثنى المحترف البولندي في صفوف الفيصلي، لوكاس سيمون، على إجراءات الحكومة الأردنية بشأن الحد من إنتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، مشيرا إلى أن الأردن يصنف من أفضل 85 نظام صحي دولي في العالم.

وقارن لوكاس بين الحالات التي يتم إكتشافها في الأردن والمصابة بالفيروس، قياسا ببلده بولندا حيث تحدث من 20 إلى 30 وفاة كل يوم، ولديهم أكثر من 6000 حاله مصابة.

وفي حديث خاص لـ”الغد”، عبر مهاجم فريق الفيصلي عن إعجابة بالاجراءات الايجابية التي يقوم بها الأردن ما ساهم بقلة عدد الاصابات والوفيات.

ملزمون في البقاء بالمنزل

وأضاف: في ظل تفشي وفاء كورونا في مختلف دول العالم، يجب أن يعلم الجميع أنهم ملزمون في البقاء بالمنزل، الأطباء يحاولون حماية الناس من الاقتراب من بعضهم لكي لا تحصل عدوى، لحين الوصول غلى اكتشاف علاج.

علينا أن نتكيف مع نظام عدم الخروج من المنزل بعد الساعة السادسة مساء، أو حظر التجول الكلي ليوم او يومين كما يحدث، وصدقا احترم هذا النظام ولا توجد مشكلة بالنسبة لي.

أتدرب في المنزل

وحول كيفية قضاء الوقت في المنزل بعيدا عن إسرته المتواجدة في بولندا، وفي ظل إغلاق الملاعب، قال: “انها اوقات صعبة لاضطرارنا على البقاء في المنزل، ولكن تم وضع برنامج لياقة بدنية من قبل المدرب المختص في فريق الفيصلي، وكذلك أتواصل مع مدرب في بولندا أعمل معه منذ 10 سنوات وأرسل لي برنامجا خاصا، وأعمل ضمن الفريق ونتدرب في المنزل وقمت باستئجار دراجة للتدريبات البدنية للتدريب في المنزل، كما أقوم بالركض في الشارع عند رفع الحظر، واقوم بكثير من التمرينات، هذا يعنني أنني جاهز.

ويضيف: “إشتقت للفريق وللقاءنا مع بعضنا وتدريباتنا، واشتقت الشعور بالتعب بعد التدريب، واتمنى ان نعود قريبا”.

الفيصلي بيتي الثاني

ويشعر البولندي لوكاس بأن الفيصلي هو بيته الثاني، ويقول: “يجب أن يعلم الجميع ضرورة الالتزام في المنزل، ويجب أن لا نلتقي كمجموعات وان نترك مسافة مترين، ويجب أن نتكيف مع كل الاجراءات التي تعملها الحكومة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، ويجب الاهتمام أولا وأخيرا بحياة البشر قبل الالتفات لامور أخرى، فلا يوجد أحد غير معرض للإصابة بهذا المرض، ولذلك يجب أن نتعامل مع هذا المرض بجدية ولا نخرج من المنزل لانه ليس بمزحة، خصوصا بعد أن شاهدت ما حصل في بولندا.

رسالة الى اللاعبين

ووجهة لوكاس رسالة إلى لاعبي الفيصلي وبقية لاعبي الأندية، وقال: “رسالتي للاعبي الفيصلي بأن يبقوا إيجابيين ويبقون مع عائلاتهم وهذا أسهل عليهم مني، فأنا أبقى لوحدي رغم إحتفالي بعيد الفصح مع طوائف المسيحيين، لا استطيع الالتقاء بعائلتي وطفلي، كانو يريدون المجيء ولكن اغلقت المطارات ولم يستطيعوا القدوم، لذلك انها اوقات صعبة جدا علي، وأسهل على بقية لاعبي الفيصلي، أتمنى رؤيتكم قريبا… اشتاق للاعبين ليس فقط للاعبي الفيصلي ولكن لجميع لاعبي الدوري الاردني. اتمنى لهم البقاء بأمان مع عائلاتهم”.

دوري بدون جمهور

وحول خيارات إستئناف الدوري بدون الحضور الجماهير، قال: “نعم، من المؤكد أن كل شخص يريد اللعب بوجود الجماهير، ولكن هذا الوقت غير ممكن، فرق الدوري الألماني بدأت تعود للتمارين وسوف تلعب بدون جماهير، يجب أن نهتم بالحياة البشرية وأعتقد اننا في الأردن سنلعب أيضا بدون جماهير وهذا أفضل للجميع، ان شاء الله اذا استطاع الأردن وباقي الدول السيطرة على هذه المشكلة خلال أشهر قليلة سنعود الى الملعب، ولكن هذا الوقت لدينا تلفاز لمشاهدة المباريات فيجب البقاء في المنزل، رغم وجود مشكلة صغيرة بأن بعض الناس لا يستطيعون فهم هذه الإجراءات الاحترازية.

هذا ما حصل معي!

حول موقف غريب او طريف حدث معه خلال أزمة كورونا، قال: “بالنسبة لمواقف غريبة حصلت معي. لا يوجد مواقف سيئة حدثت، ولكن يوجد مواقف مضحكة مثل قيام بعض أفراد الجيش والشرطة بإيقافي والتقاط الصور معي، وهذا جميل جدا لأنني اركض قريبا من المنزل لابقى رشيقا.

لقد دعيت لهم بالتوفيق لأنهم يحاولون حماية هذا البلد من حرب كورونا. احترمهم جدا فهم يقومون بعمل رائع للأردن وهذا ما اريد قوله، فشكرا للجيش والجهات الأمنية والأطباء لحمايتنا وحماية هذا البلد.

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