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لوكاكو خارج تشكيلة يونايتد وسط تقارير الانتقال المحتمل الى إنتر

منذ 3 ساعات

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لندن – عزز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التقارير التي تتحدث عن إمكان انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية يخوضها غدا الثلاثاء.

ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لاسيما الى إيطاليا حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو أن أعلن في تموز (يوليو) أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي “الشياطين الحمر” لضم الدولي البلجيكي. لكن التقارير تشير الى أن يونايتد رفض عرضا أوليا من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته في صيف 2017 من إيفرتون، والبالغ 75 مليون جنيه.

وغاب لوكاكو (26 عاما) بسبب إصابة في الكاحل عن المباريات الودية التي خاضها فريقه تحضيرا للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا وسنغافورة والصين، وعاود التمارين تدريجا قبل المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبر (2-1) الخميس الماضي في شنغهاي.

وعلى رغم تعافيه من الإصابة، لم يدرج يونايتد لوكاكو ضمن الأسماء التي ستنتقل الى النروج لملاقاة فريق كريستيانسوند الثلاثاء في أوسلو، بحسب تشكيلة اللاعبين الـ26 التي نشرها الفريق عبر موقعه الالكتروني الإثنين.
وأبقى المدرب النروجي ليونايتد أولي غونار سولسكاير لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز خارج التشكيلة، علما بأنه تعرض لإصابة في وقت سابق هذا الشهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا. – (أ ف ب)

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