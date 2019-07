لوكاكو خارج تشكيلة يونايتد وسط تقارير الانتقال المحتمل الى إنتر

لندن – عزز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التقارير التي تتحدث عن إمكان انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية يخوضها غدا الثلاثاء.

ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لاسيما الى إيطاليا حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو أن أعلن في تموز (يوليو) أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي “الشياطين الحمر” لضم الدولي البلجيكي. لكن التقارير تشير الى أن يونايتد رفض عرضا أوليا من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته في صيف 2017 من إيفرتون، والبالغ 75 مليون جنيه.

FULL STORY: Romelu Lukaku absent from Man Utd squad for Oslo friendly amid Inter Milan transfer links https://t.co/U0qh9pGC5O pic.twitter.com/GeqE84kfCZ

وغاب لوكاكو (26 عاما) بسبب إصابة في الكاحل عن المباريات الودية التي خاضها فريقه تحضيرا للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا وسنغافورة والصين، وعاود التمارين تدريجا قبل المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبر (2-1) الخميس الماضي في شنغهاي.

…and touching down in Oslo! 😊 #MUFC pic.twitter.com/1kv2ywxjmJ

🛩 Taking off in Manchester…

وعلى رغم تعافيه من الإصابة، لم يدرج يونايتد لوكاكو ضمن الأسماء التي ستنتقل الى النروج لملاقاة فريق كريستيانسوند الثلاثاء في أوسلو، بحسب تشكيلة اللاعبين الـ26 التي نشرها الفريق عبر موقعه الالكتروني الإثنين.

وأبقى المدرب النروجي ليونايتد أولي غونار سولسكاير لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز خارج التشكيلة، علما بأنه تعرض لإصابة في وقت سابق هذا الشهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا. – (أ ف ب)

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019