لوكاكو يقترب من العودة الى تشلسي

لندن – اقترب مهاجم نادي إنتر الايطالي ومنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو من العودة الى صفوف فريقه السابق تشلسي في مقابل صفقة قياسية للنادي اللندني قدرتها الصحف ب97.5 ملايين جنيه استرليني.

ولم يبق سوى اتمام بعض التفاصيل لتوقيع العقد وعودة لوكاكو الى الفريق الذي امضى فيه ثلاثة مواسم عندما انضم اليه قادما من اندرلخت عام 2011 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، بينها موسمان اعير فيهما الى وست بروميتش البيون وايفرتون قبل ان ينتقل الى صفوف الاخير رسميا عام 2014.

كان قاب قوسين او ادنى من العودة الى تشلسي عام 2017 لكنه فضل الدفاع عن الوان مانشستر يونايتد مقابل صفقة بلغت 75 مليون جنيه استرليني.

امضى موسمين مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال الى فريقه الحالي وساهم في احرازه لقب بطل الدوري الموسم الفائت وسجل في صفوفه 47 هدفا في 72 مباراة في الدوري المحلي في موسمين.

ويتألق لوكاكو ايضا في صفوف بلجيكا وهو افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 64 هدفا.

ويعاني إنتر من ضائقة مالية، ما اجبره على التخلي عن ظهيره الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي الى باريس سان جرمان في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

وكان تشلسي توج بطلا لدوري ابطال اوروبا الموسم الفائت بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر، لكنه افتقد الى هداف حقيقي لا سيما في ظل فشل المهاجم الالماني تيمو فيرنر في فرض نفسه في صفوف الفريق اللندني بعد انتقاله اليه مطلع الموسم الماضي قادما من لايبزيغ.– (أ ف ب)