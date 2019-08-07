لندن – شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لليوم الثاني تواليا، في تمارين فريق نشأته أندرلخت، وغاب عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل حديث عن رحيل محتمل له الى إيطاليا.

ونشرت وسائل إعلام بلجيكية صورا للوكاكو بالقميص البنفسجي لأندرلخت، مشيرة الى أن المهاجم البالغ من العمر (26 عاما) شارك في تمارين الفريق الذي نشأ في صفوفه قبل الانتقال الى الدوري الإنجليزي بدءا من العام 2012.

Romelu Lukaku and Manchester United have agreed for the striker to stay in Belgium until his future is sorted — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 6, 2019

وأفاد مصدر مقرب من أندرلخت لوكالة (فرانس برس) أن المهاجم الدولي شارك في تمرين مع ناشئي النادي وليس مع الفريق الأول، قبل أن يغادر، موضحاً: “ليس من المقرر أن يشارك في تمارين إضافية، لكنه من أندرلخت، اذا اتصل يمكنه دائما الحضور”.

وأفادت وكالة “برس أسوسييشن” الإنجليزية أن مانشستر يونايتد رفض التعليق على مسألة تمارين لوكاكو مع النادي البلجيكي، الأمر الذي زاد من علامات الاستفهام حول علاقته بفريقه الحال، في ظل اهتمام العديد من الاندية الايطالية بضمه. (أ ف ب)