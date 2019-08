لندن – شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لليوم الثاني تواليا، في تمارين فريق نشأته أندرلخت، وغاب عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل حديث عن رحيل محتمل له الى إيطاليا.

ونشرت وسائل إعلام بلجيكية صورا للوكاكو بالقميص البنفسجي لأندرلخت، مشيرة الى أن المهاجم البالغ من العمر (26 عاما) شارك في تمارين الفريق الذي نشأ في صفوفه قبل الانتقال الى الدوري الإنجليزي بدءا من العام 2012.

Romelu Lukaku and Manchester United have agreed for the striker to stay in Belgium until his future is sorted

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 6, 2019