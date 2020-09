لوكاكو ينتقد لعبة “FIFA 2021” بشدة بسبب تقييمات اللاعبين

بروكسل – هاجم البلجيكي الدولي مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، الجمعة لعبة “FIFA 2021” على شبكات التواصل الاجتماعي التي تطورها شركة “EA Sports” متهما إياها بوضع تقييمات سيئة للاعبين حتى يشتكي اللاعبون من هذا الأمر وبذلك تزداد الدعاية للمنتج.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity… i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020