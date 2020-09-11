لوكاكو ينتقد لعبة “FIFA 2021” بشدة بسبب تقييمات اللاعبين

بروكسل – هاجم البلجيكي الدولي مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، الجمعة لعبة “FIFA 2021” على شبكات التواصل الاجتماعي التي تطورها شركة “EA Sports” متهما إياها بوضع تقييمات سيئة للاعبين حتى يشتكي اللاعبون من هذا الأمر وبذلك تزداد الدعاية للمنتج.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity… i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020

وكتب لوكاكو على حسابه بـ(تويتر) “لنكن صرحاء، تعبث FIFA بتقييم اللاعبين حتى نشتكي من هذا الأمر وبذلك نزيد من الدعاية. أنا لست مع هذا الهراء. أعلم ما سأفعله”.

وصنّفت لعبة “FIFA 2021” المهاجم البلجيكي (27 عاما) والذي أحرز 33 هدفا في الموسم الماضي رقم (66) في ترتيب أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وحصل الهداف التاريخي لمنتخب “الشياطين الحمر” على 88 نقطة من أصل 100 في تصنيف اللاعبين متساويا مع كل من ماركينيوس (باريس سان جيرمان) وسيرجي جنابري (بايرن ميونخ) وتياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ) وكاي هافرتز (تشيلسي) ولويس ألبرتو روميرو (روما).

وانتقد لوكاكو اللعبة في وقت سابق على (إنستجرام) بسبب التقييم الذي حصل عليه في جانب السرعة.

وكتب مهاجم النيراتزوري “81 في السرعة؟ هل رأيتم هدفي في شباك شاختار؟ ما هذا الهراء؟”. – (إفي)