لوكا زيدان ينضم لصفوف رايو فايكانو لموسمين

مدريد – أصبح لوكا زيدان حارسا جديدا لصفوف رايو فايكانو خلال الموسمين المقبلين، بعدما لم يجدد هذا الصيف عقده مع نادي ريال مدريد، وفقا لما أفاده النادي الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولعب لوكا (22 عاما) ونجل مدرب الريال، زين الدين زيدان، الموسم الماضي معارا من الفريق الملكي لصفوف راسينج سانتاندير، الذي شارك معه في 33 مباراة بدوري الدرجة الثانية، ليهبط معه للدرجة الثالثة.

وكان لوكا قبلها قد لعب للفريق الأول لريال مدريد يوم 19 آيار (مايو) 2018 أمام فياريال في الليجا، وبعدها بنحو عام وتحديدا في 31 آذار (مارس) 2019 شارك في مباراته الثانية والأخيرة أمام اويسكا.

وتوج لوكا زيدان بطلا لأوروبا مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما وكان الحارس الأقل استقبالا للأهداف.

وسينافس الحارس الفرنسي في رايو على مركز حراسة المرمى مع كل من المقدوني ستولي ديميتريفسكي والحارس ميجل أنخل مورو. – (إفي)