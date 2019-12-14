لوكسمبورج تستعد لإنشاء بنوك إسلامية

دبي- ستصبح لوكسمبورج مركزا لتمويل الصكوك، وتستعد الدولة الأوروبية جيدا لإنشاء بنوك إسلامية على أراضيها، وردت هذه الكلمات بتقرير صحيفة “لوكس برايفت” عن إنشاء سوق صكوك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويريد وزير المالية اللوكسمبورجي بيير جرامينا أن يجعل أسلوب الاستثمار هو الركيزة الجديدة لاقتصاد لوكسمبورج.

ويعتمد سوق الصكوك بالكامل على التمويل الإسلامي، الأمر الذي دفع وزير المالية جرامينا للطيران مع وزير الاقتصاد إتيان شنايدر في كانون الثاني (يناير) إلى دبي. ويريد مسؤؤلا “لوكسمبورج” جلب المستثمرين الإسلاميين إلى لوكسمبورج؛ البلد التي تعاني من مشاكل كبيرة متعلقة بالشذوذ الجنسي لكل من المثليين رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد.

أوضحت الصحيفة أن عدد صناديق الإسلام الموجودة الآن في البلاد يبلغ 62 صنوقا، وهذا يضع لوكسمبورغ في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث تمويل الصكوك، وراء ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وباكستان، متقدمة بفارق كبير عن الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر. وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة مع البنوك الإسلامية تكمن في عدم وجود فوائد لأن الشريعة تحظر ذلك، بيد أن وزير المالية في لوكسمبورج لا يرى مشكلة، ويريد مواصلة العمل في الاتجاه نفسه.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: “في العام 2014، فتحت لوكسمبورغ أول سوق للسندات الحكومية باليورو للتنويع، مع التركيز على احتياجات دول الخليج”. ونقلت عن بندر حجار، رئيس بنك التنمية الإسلامي، قوله: “يجب أن تصبح لوكسمبورغ الآن مركزا لسوق الصكوك؛ حيث يتم تجميع جميع العناصر المالية في لوكسمبورج-(وكالات)