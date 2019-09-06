لوكلير الأسرع وسط أجواء رطبة في التجارب الأولى بموطن فيراري – فيديو

مونزا (ايطاليا) – تفوق شارل لوكلير مجددا مع فيراري على أرض فريقه وسجل أسرع زمن لفة في حلبة مونزا بالتجارب الحرة الأولى، المليئة بالحوادث، بجائزة إيطاليا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.

وفي الحلبة التاريخية بالقرب من ميلانو سجل لوكلير (21 عاما) المنتشي بفوزه في بلجيكا الأسبوع الماضي دقيقة واحدة و27.905 ثانية.

ويحتفل فيراري ومونزا سويا بعيد ميلادهما 90 مطلع الأسبوع وحضر عدد كبير من الجماهير بالفعل يوم الجمعة وسط أجواء رطبة.

وفي الصباح رفعت ثلاثة أعلام حمراء لكن كارلوس ساينز ولاندو نوريس ثنائي مكلارين حققا المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد أن جفت الحلبة قرب النهاية عقب هطول الأمطار بغزارة ليلا.

وحقق لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات وحامل اللقب مع مرسيدس المركز الرابع مسجلا دقيقة و28.730 ثانية وجاء سيباستيان فيتل زميل لوكلير في فيراري في المركز الثامن بفارق 2.6 ثانية عن الصدارة.

ويخوض هاميلتون سباق الأحد وهو في صدارة البطولة بفارق 65 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس ويبدو الأقرب للاحتفاظ باللقب.