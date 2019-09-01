لوكلير سائق فيراري يحقق فوزه الأول في في سباق بلجيكا للفورمولا 1

سبا-فرانكورشان (بلجيكا) – صمد شارل لوكلير سائق فيراري أمام هجوم متأخر من لويس هاميلتون ليحقق انتصاره الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

وهذا هو الفوز الأول لفيراري هذا الموسم.

وجاء هاميلتون سائق مرسيدس ثانيا لكنه مدد صدارته لبطولة العالم للسائقين إلى 65 نقطة أمام زميله فالتيري بوتاس الذي احتل المركز الثالث.

نتائج سباق جائزة بلجيكا الكبرى

1- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1.23:45,710 ساعة

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 0.981 ثانية

3- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) بفارق 12.585 ثانية

4- سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) بفارق 26.422 ثانية

5- ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) بفارق 1:21.325 دقيقة

6- سيرجيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) بفارق 1:24.448 دقيقة

7- دانييل كفيات (روسيا/تورو روسو) بفارق 1:29.657 دقيقة

8- نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو) بفارق 1:46.639 دقيقة

9- بيار غاسلي (فرنسا/تورو روسو) بفارق 1:49.169 دقيقة

10- لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) بفارق 1:49.838 دقيقة

11- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) بفارق 1 لفة

12- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) بفارق 1 لفة

13- رومان غروجان (فرنسا/هاس) بفارق 1 لفة

14- دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) بفارق 1 لفة

15- جورج راسل (بريطانيا/وليامس) بفارق 1 لفة

16- كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) بفارق 1 لفة

17- روبرت كوبيتسا (بولندا/وليامس) بفارق 1 لفة

18- انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) بفارق 2 لفتين

أسرع لفة: الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) بزمن 1:46,409 دقيقة

المنسحبون

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا): حادث (اللفة 1)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو): محرك (اللفة 2)

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري): التفاف (اللفة 43)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو): حادث (اللفة 44)

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى

ترتيب السائقين

1- لويس هاميلتون (بريطانيا) 268 نقطة

2- فالتيري بوتاس (فنلندا) 203

3- ماكس فيرشتابن (هولندا) 181

4- سيباستيان فيتل (المانيا) 169

5- شارل لوكلير (موناكو) 157

6- بيار غاسلي (فرنسا) 65

7- كارلوس ساينز (اسبانيا) 58

8- دانييل كفيات (روسيا) 33

9- كيمي رايكونن (فنلندا) 31

10- ألكسندر ألبون (تايلاندا) 26

11- لاندو نوريس (بريطانيا) 24

12- دانيال ريكياردو (استراليا) 22

13- سيرجيو بيريز (المكسيك) 21

14- نيكو هولكنبرغ (المانيا) 21

15- لانس سترول (كندا) 19

16- كيفن ماغنوسن (الدنمارك) 18

17- رومان غروجان (فرنسا)

18- انطونيو جيوفينازي (ايطاليا)

19- روبرت كوبيتسا (بولندا

ترتيب الصانعين

1- مرسيدس 471 نقطة

2- فيراري 326

3- ريد بول-هوندا 254

4- ماكلارين-رينو 82

5- تورو روسو 51

6- رينو 43

7- رايسينغ بوينت-مرسيدس 40

8- ألفا روميو رايسينغ-فيراري 32

9- هاس 26

10- وليامس 1