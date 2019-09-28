لوكلير ينطلق بسرعة “جنونية” لفيراري في سباق روسيا للفورمولا1

سوتشي – نال سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو السبت المركز الأول في التجارب الرسمية لسباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، لينطلق من الصدارة للمرة الرابعة تواليا.

وأثبت لوكلير وزميله سيباستيان فيتل تحسن أداء فريقهما الإيطالي، بحلول الألماني ثالثا عند الانطلاق على حلبة مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، خلف سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الذي وصف سرعة السيارة الإيطالية عند الأجزاء المستقيمة بـ “الجنونية”.

وأكمل الخط الثاني عند الانطلاق سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، متقدما زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس الخامس.

وهي المرة الرابعة تواليا ينطلق لوكلير (21 عاما) من المركز الأول، والسادسة في موسمه الأول مع الفريق الإيطالي، علما بأنه ساهم بشكل أساسي في سيطرة فيراري على السباقات الثلاثة الأخيرة، بفوزه في سباقي بلجيكا وإيطاليا، والحلول ثانيا خلف فيتل في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقال لوكلير “السيارة منحتني شعورا مذهلا. العودة الى الصدارة عند الانطلاق رائعة بالطبع، لكن لا أعرف ما اذا كانت هذه الحلبة الأفضل للانطلاق منها في المركز الأول”.

وبات إبن إمارة موناكو أول سائق لفيراري ينطلق من المركز الأول في أربعة سباقات تواليا، منذ السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر بطل العالم سبع مرات، والذي حقق ذلك بين موسمي 2000 و2001.

ويحمل البرازيلي الراحل إيرتون سينا الرقم القياسي للبطولة مع ثمانية انطلاقات متتالية من المركز الأول، بين موسمي 1988 و1989.

وشدد لوكلير الذي يخوض الموسم الثاني له فقط في الفئة الأولى (الموسم الماضي مع ساوبر)، على أن معادلة رقم شوماخر مع فيراري “أمر مميز جدا لكنني لا أركز على هذه الاحصاءات حاليا، أريد التركيز على ما عليّ القيام به. ما زال الطريق أمامنا طويلا غدا لكن كنا واثقين طوال نهاية الأسبوع حتى الآن والأمور تبدو جيدة بالنسبة للغد”.

وسيطر فيراري على التجارب الحرة الجمعة والسبت، وأظهر علو كعبه في السباقات الأربعة الأخيرة، بعدما هيمن فريق مرسيدس على مطلع الموسم وفاز في عشرة سباقات من الـ12 الأولى، علما بأن السباقين اللذين أفلتا منه، فاز بهما فيرشتابن (النمسا وألمانيا).

وفي تجارب اليوم، حقق لوكلير زمن 1:31,628 دقيقة، بفارق 0,402 من الثانية عن هاميلتون الذي تقدم على فيتل بفارق 0,023 ثانية فقط.

وأبدى هاميلتون بطل العالم خمس مرات ذهوله من سرعة سيارتي فيراري على الأجزاء المستقيمة من الحلبة قائلا “كانت جولة تجارب رسمية صعبة لأن هذين الشابين (لوكلير وفيتل) يتمتعان بسرعات جنونية في الأجزاء المستقيمة ينتقلان الى مستوى مختلف، سرعة (محركات) نفاثة”.

وتابع “لم أكن أتوقع أن أكون على الخط الأول، لذا أنا سعيد فعلا”، مقرا بأن فريق فيراري يظهر في الآونة الأخيرة “أنه يتمتع بالسرعة والقوة، وعلينا أن نحاول القيام بأمر ما. أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد لوضعنا في هذا المركز”، في إشارة الى حلوله ثانيا، وزميله بوتاس خامسا.

من جهته، شدد مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف على ضرورة تحسين أداء مرسيدس لمواجهة صعود فيراري، قائلا “عندما نخسر سبعة الى ثمانية أجزاء من الثانية في الأجزاء المستقيمة (مقارنة بفيراري)، لا يمكننا القيام بالكثير (في التجارب). هذا فارق هائل”.

وتابع “حققنا موسما جيدا والآن أمامنا تحدٍّ جديد لمواجهته”.

وأتاح التفوق في مراحل سابقة من الموسم لمرسيدس خلق فارق مريح في بطولة العالم، اذ يتصدر هاميلتون ترتيب السائقين مع 296 نقطة، بفارق 65 نقطة عن بوتاس، وخلفهما لوكلير وفيرشتابن (200 لكل منهما). وفي ترتيب الفرق، يتصدر مرسيدس بـ527 نقطة أمام فيراري (394).

الى ذلك، حل الإسباني كارلوس ساينز سائق ماكلارين سادسا، بفارق مركزين عن زميله البريطاني لاندو نوريس الثامن، وبينهما الألماني نيكو هولكنبرغ سائق رينو. وأكمل الفرنسي رومان غروجان (هاس)، والأسترالي دانيال ريكياردو (رينو) المراكز العشرة الأولى عند الانطلاق. – (أ ف ب)