لوكوموتيف يضع أفراده في العزل الصحي الاحترازي

موسكو – أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الأربعاء وضع كل لاعبيه وأفراد الجهاز الفني في العزل الصحي في مقر التدريب التابع له، كخطوة احترازية في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كرة القدم الروسية.

وأوضح الفريق الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية، انه اتخذ “هذا القرار بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدوري الروسي الممتاز”.

وبذلك، سيقيم اللاعبون وأفراد الجهاز الفني في مقر تدريب باكوفا التابع للنادي، والواقع في جنوب غرب العاصمة الروسية.

واستأنف الدوري الروسي منافساته في 19 حزيران/يونيو بعد تعليقها لأشهر بسبب “كوفيد-19”. لكن الجائحة أثّرت أيضا على البطولة بعد الاستئناف، اذ تم وضع كامل أفراد فريق روستوف في الحجز بعد إصابة ستة من لاعبيه، ما دفع النادي لخوض مباراة في سوتشي بتشكيلة من الناشئين.

كما ثبتت إصابة ثلاثة من لاعبي دينامو موسكو، ما دفع الى تأجيل مباراة مقررة ضد كراسنودار.

-(أ ف ب)