“لومن” و”في إم وير” تعززان شراكتهما لدعم الابتكار في الحلول الطرفية

دبي- أعلنت كل من شركة “لومن تكنولوجيز” وشركة “في إم وير”، أمس، عن تعزيز التعاون بينهما، وذلك بهدف تعزيز حلول الحوسبة الطرفية وغيرها من الحلول الأكثر أمنا والتي تتيح العمل من أي مكان. كما أن الإمكانيات المتاحة لدى كل من “لومن” و”في إم وير” سوف تمكن العملاء من تقديم تجربة تلبي متطلبات المستقبل لأي تطبيق كان، وبواسطة أي جهاز، بداية من المعدات الأساسية لسحابة الحوسبة العالمية وحتى أطراف الشبكة الموزعة.

وفي بيئات استخدام مثل المصانع الآلية، أو المدن الذكية، أو حتى التطبيب عن بعد، فإن تجربة الاستخدام التي تعتمد على التفاعل الحي تستدعي أن تبقى موارد الحوسبة، والشبكة، ومصادر البيانات أقرب ما تكون إلى العملاء، بما يتيح توفير أدنى معدلات التأخير مع الحفاظ على أعلى درجات الحماية المتأصلة في هذه الحلول. وفي خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام لإتمام هذه الأعباء المتقدمة، تعتزم كل من “لومن” و”في أم وير” تأسيس مختبر مشترك للابتكارات، من شأنه أن يضم موارد لإنجاز أعمال التصاميم، والتسويق، والمبيعات. ومن المنتظر أن يكون تركيز الفريق الأولي منصبّا على تطوير حلول مشتركة لقائمة عروض “لومن” من الخدمات المدارة التي تستهدف بعض القطاعات الرئيسية:

الحوسبة الطرفية: العمل على دمج حلول Tanzu Basic edition من شركة “في إم وير” مع خدمات Edge Bare Metal وDynamic Connections من “لومن”. هذا المزيج من شأنه أن يمكن الشركات من إنشاء برمجيات سلسلة توريد أكثر أمنا، ولديها قدرة أعلى على تحمل أعباء أكثر تقدما، وتوفيره عند الطلب، وعلى مقربة أكبر من نقاط التفاعل الرقمية.

العمل من أي مكان: من خلال إضافة منصة Secure Access Service Edge (SASE) من “في إم وير” -التي تتضمن VMware SD-WAN و VMware Workspace ONE- إلى مجموعة حلول “لومن”. العديد من المؤسسات اليوم بحاجة لإدارة فرق العمل المنتشرين في كل مكان، ولم تعد الحلول التقليدية -بما في ذلك حلول الشبكات الافتراضية الخاصة المحورية hub-and-spoke-based VPNs لم تعد تفي بالغرض. هذه المبادرة من شأنها أن تساعد العملاء على الانتقال إلى الاعتماد على منصات SASE بصورة أكثر سلاسة والتأكد من تحقيق معدلات الأداء والاعتمادية التي تتوفر عبر الشبكات التقليدية، إضافة إلى تقديمها تجربة فائقة لكل من المستخدمين والموظفين، وذلك عبر نموذج آمن لا يمنح ثقة لشيء.

الأمان: الجمع ما بين حلول Carbon Black Cloud Endpoint وحلول Carbon Black Cloud Workload من “في إم وير”، إضافة إلى التحقق من البيانات عبر مختبرات Black Lotus Labs، ذراع أبحاث التهديدات لدى شركة “لومن”. سوف تكون المشاريع الكبرى في وضع أفضل للتصدي ضد تهديدات الالكترونية، وذلك ابتداء من نقطة التفاعل النهائية، وذلك من خلال الاعتماد على مزيج يجمع التحليلات الأمنية الصادرة عن إحدى أكثر الشبكات انتشارا، ومستويات حماية رائدة على مستوى الصناعة، إلى جانب مراكز البيانات الافتراضية.

وقال جيف ستوري، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة لدى “لومن تكنولوجيز”: “إن حلول الحوسبة الطرفية التي تمتاز بالمرونة والاستجابة سوف تقود موجة الابتكار الرقمي المقبلة لقطاع المشاريع، وسوف يحتاج العملاء إلى الإمكانيات المناسبة للنجاح في إنشاء، وتقديم، وإدارة التطبيقات ضمن هذه البيئة الحديثة. إن هذه الخطوة المدروسة للاستثمار وتعزيز التعاون مع “في إم وير” من شأنها أن تمكننا من الإسراع في تقديم حلول برمجيات قادرة على التعامل مع التحديات الحقيقية التي تواجه العملاء لدى الانتقال إلى تطبيقات الحوسبة الطرفية. إنه لأمر بالغ الفعالية”.