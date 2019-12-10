أخبار محليةالغد الاردنيشركات وأعمال

“لومينوس” الجامعية تعلن عن ألف فرصة تدريب وتشغيل ضمن برنامج خدمة وطن

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلنت كلية لومينوس الجامعية التقنية، وبالتعاون مع وزارة العمل/برنامج خدمة وطن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، عن البدء في استقبال طلبات التقديم لفرص التدريب المنتهي بالتشغيل لبرنامج خدمة وطن وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس 19/12/2019.

وأضافت في بيان، إنه “نظراً لكون البرنامج موجه للتشغيل في القطاع الخاص، ومرتبط باحتياجات سوق العمل، فسيتم تقديم خدمات التدريب النوعي لعدد لا يقل عن 1000 شاب وفتاة أردنيين في برامج مهنية وتقنية”.

ومن البرامج التدريبية المشمولة: البرمجة المتقدمة (Advance Coding)، التصنيع المحوسب (Digital Fabrication) ، إنتاج الوسائط المتعددة (Complete Media Production) ، اللِّحام وتشكيل المعادن، الديكور والنجارة المحوسبة، مساعدة طبيب أسنان، صيانة المركبات الهجينة والكهربائية، خدمة العملاء ومراكز الاتصال، مبيعات التجزئة، تكييف وتبريد، تمديدات كهربائية، أدلاء سياحيين، إدارة فنادق وإدارة مطاعم.

وبحسب البيان، تشمل فرصة التدريب المقدمة من وزارة العمل عدداً من الامتيازات منها: رسوم الدراسة ومكافأة شهرية وبدل مواصلات طوال فترة التدريب، على أن ينتهي بفرصة عمل ملائمة للبرنامج التدريبي من خلال كلية لومينوس،.

ويتم استقبال الطلبات في فرعي الكلية في عمان أو اربد وعبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

وخصصت الكلية خطا هاتفيا لاستقبال الاستفسارات وتقديم المزيد من المعلومات للراغبين بالتقديم وذلك عبر الاتصال على الرقم: 064000700

مقالات ذات صلة

“خدمات هواوي للهواتف النقالة” تحصد أول مجموعة في العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 2019:27701

منذ 10 دقائق
أمانة عمان

أمانة عمان تقر موازنة 2020 بقيمة 527 مليون دينار

منذ 19 دقيقة

ولي العهد يزور القيادة العامة

منذ 27 دقيقة

الملك والرئيس الأذربيجاني يتفقان على توسيع آفاق التعاون

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock