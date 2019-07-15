“لومينوس” تفتح الخيارات أمام طلبتها لاستكمال دراستهم في قبرص

عمان- بهدف وضع المزيد من الخيارات والفرص المميزة أمام طلبتها، خاصة الشغوفين بمتابعة رحلتهم الدراسية في الخارج، تعاونت كلية لومينوس الجامعية التقنية مع جامعة دولية جديدة تشاركها الرسالة ذاتها، جامعة نيابوليس القبرصية (Neapolis University Pafos)، لتنفيذ برنامج تبادل مشترك بين الجهتين.

ولتشجيع طلبتها نحو خوض هذه التجربة وجعل رحلتهم التعليمية -بمراحلها كافة- طريقاً نحو مستقبل أفضل لهم، استضافت كلية لومينوس الجامعية التقنية الدكتور شارالامبوس من قسم إنتاج الفيديو الرقمي بجامعة نيابوليس، في محاضرة خاصة حول استكمال المشوار التعليمي هناك، والخيارات التي تتيحها الجامعة القبرصية لجميع الطلبة، خاصة الملتحقين بالكلية الأسترالية للإعلام (SAE)، سواء كان في التخصصات الجامعية أو الدراسات العليا. وشارك الدكتور الطلبة الحاضرين تفاصيل حول تجربة الدراسة في قبرص؛ حيث تحدث عن التخصصات المتاحة، والشهادات المعتمدة، والحياة الجامعية في نيابوليس، وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أيمن مقابلة، عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية: “نتشارك مع جامعة نيابوليس في الرسالة ذاتها؛ حيث نهدف معاً إلى منح الطلبة تجربة تعليمية تبني قدراتهم العملية والشخصية، وترتقي بطموحاتهم، وتجهزهم لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج، من خلال تعليم ذكي ومرافق تحاكي بيئات العمل الحقيقية. هذا التعاون سيضع أمام طلبتنا خيارات مختلفة وواسعة لرحلتهم الدراسية وخطواتهم المقبلة، وسيوسع مداركهم حول مستقبلهم المهني والحياتي ككل”.