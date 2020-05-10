لومينوس شمال ستارت تطلق برنامج المهندس الريادي بالتعاون مع نقابة المهندسين

ضمن توجه لومينوس شمال ستارت لتمكين الشباب في الأردن، فقد أطلقت بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين مشروع المهندس الريادي والذي سيوفر في إطاره الدعم للريادي الأعمال لتأسيس شركاتهم الناشئة.

وسيتم استخدام المشروع كمنصة احتضان وتطوير لمشاريع المهندسين الرياديين، حيث أنه سيتم تزويد مقدمي الطلبات بالدعم اللازم الذي يتضمن الدعم المالي والخدمات المتنوعة بالإضافة إلى استخدام المساحة التصنيعية الخاصة في مختبر التصنيع الرقمي (FabLab) الكائن في محافظة إربد، ليتمكنوا من إطلاق العنان لقدراتهم في التصنيع وتحويل نماذجهم الأولية إلى مشاريع تجارية ناجح.

وتقوم فكرة البرنامج على الدروس المستفادة عن التجربة التي خاضتها لومينوس شمال ستارت مع نقابة المهندسين الاردنيين في المفرق سنة 2019 حيث حفزت المهندسين على ايجاد حلول لمشاكل تخص منطقتهم بتسخير الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى نماذج أولية ثم مشاريع ناجحة.

لذلك وبعد النجاح الذي أظهره تطبيق المشروع في المفرق، سعت لومينوس شمال ستارت لتوسيع الفكرة لتشمل فروع نقابة المهندسين في شمال المملكة و الفروع الأخرى بطرحها منصة تقديم الطلبات ليتمكن المهندسين المنتسبين للنقابة الاشتراك والاستفادة من الدعم والخدمات المقدمة من لومينوس شمال ستارت.

علما بأن شروط التقديم لهذا البرنامج هي ان يكون المتقدم منتسباً لنقابة المهندسين الأردنيين وأن تكون الفكرة التي سيتقدم بها مدعمة بنموذج أولي او بإثبات لمبدأ حل للمشكلة.

ومن الجدير بالذكر بأن البرنامج سيقدم للمرشحين الفائزين من قبل لجنة التحكيم المختصة، التمويل المالي، وسيخولهم استخدام مختبر التصنيع الرقمي (FabLab) والحصول على التدريب والتوجيه والاستشارات المالية والقانونية، ليتسنى لهم توسيع دائرة علاقاتهم المهنية لتنمية مشاريعهم بكفاءة ومعيارية عالية.

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