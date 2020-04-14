لومينوس للتعليم تتمسك بموظفيها

أعلنت مجموعة لومينوس ممثلة عن جميع مؤسساتها عن عزمها على السير على خطى قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله بتأديتهم لمهامهم والقيام بواجبهم على الصعيدين الإنساني والمهني ضمن المسؤولية الاجتماعية التي من شأنها حماية هذا البلد ومصلحة شعبه.

وأفادت مجموعة لومينوس في آخر تصريح رسمية لها أنها وفي خضم هذه المحنة لن تتقاعس عن تأدية واجبها اتجاه موظفيها الأعزاء اللذين هم مصدر فخرها، حيث أشارت لهم بشركائها في النجاح، وأن المجموعة متمسكة بكامل طاقمها الوظيفي وأنها ستبقي الجميع على رأس عمله خلال هذه الفترة العصيبة التي اجتاحت بلدنا العزيز.

كما علق المدير التنفيذي للومينوس للتعليم وكلية لومينوس الجامعية التقنية عن هذه الخطوة: “لقد قطعنا على أنفسنا عهداً بأننا لن نترك أحداً خلفنا، وسوف نحافظ على الجميع دون أي استثناء، لنعبر هذه الأزمة سوية إلى بر الأمان”.

وأضاف قائلاً “لا شك أن الوضع اليوم هو وضع صعب على الجميع، أفراد ومؤسسات ودول، وهو وضع استثنائي أجبرنا على تغيير أسلوب حياتنا بشكل جذري وبوقت قصير. ووسط هذه الفوضى والضجة التي تهز العالم أجمع، تصدرت الأردن العناوين العالمية بقيادة جلالة الملك والحكومة بالإجراءات التي آثروا فيها الإنسان على الاقتصاد، مجسدين مقولة جلالة الملك الراحل بأن “الإنسان أغلى ما نملك” مولين الشعب الأردني أعلى مراتب الأولوية، جاعلين موقف الأردن الأقوى بوجه المرض عالمياً.

ومن الجدير بالذكر وبأن كلية لومينوس الجامعية التقنية كانت قد تصدرت في مجال التعليم عن بعد منذ بداية الأزمة المنصرمة، فتمكنت بظرف أيام قليلة من توفير كافة محاضراتها عن بعد، وبقيت متصلة مع طلابها للتأكد من توفير كل ما يلزمهم للتعلم عن بعد، حيث وفرت لجميع طلابها انترنت سريع حتى يتمكنوا وأفراد عائلتهم من متابعة تعليمهم في كافة مراحله.