“لومينوس للتكنولوجيا” تنفذ مجموعة من المشاريع الكبرى

عمان- قامت شركة لومينوس للتكنولوجيا (Luminus Technology)؛ إحدى شركات مجموعة لومينوس وهي شركة أردنية تأسست العام 2004 لخدمة السوقين المحلي والإقليمي في مجال أنظمة التيار المنخفض، بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى الحكومية والأمنية والمشاريع الخاصة من فنادق ومستشفيات وجامعات ومدارس وغيرها على مستوى المملكة. كما قامت، في الآونة الأخيرة، بتوقيع اتفاقيتين مع شركة متى للمقاولات وشركة الأوسط للمقاولات لتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة التيار المنخفض وأنظمة التحكم الالكتروميكانيكية لمشروع الريتز-كارلتون في عمان، ومنها أنظمة إدارة المباني وأنظمة إنذار الحرائق وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة التحكم بالإنارة وأنظمة الصوتيات والمرئيات وأنظمة الحماية والمراقبة والأنظمة الذكية الأخرى.

يتمركز مشروع فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمّان والمملوك لشركة الإقبال للتطوير العقاري في قلب العاصمة؛ حيث يقع على الزاوية الأخيرة من منطقة الدوار الخامس إلى جانب مجموعة من الفنادق العالمية الراقية ذات النجوم الخمس، الواقعة على الأطراف الثلاثة الأخرى من الدوار. ويقدم المشروع برجين فاخرين؛ الأول “فندق الريتز-كارلتون” والثاني “الريتز-كارلتون ريزيدنس”، اللذين يتميزان بإطلالات لا مثيل لها على العاصمة عمّان، ما يجعل منهما أفضل خيار أمام زوار المدينة الباحثين عن تجربة إقامة استثنائية أو أصحاب الشقق السكنية الفاخرة الذين يتوقون لحياة الرفاهية.