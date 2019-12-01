“لوياك” توفر للشباب الأردني فرصا تدريبية تؤهله للدخول إلى سوق العمل



عمان- تهدف “لوياك” الأردن، من خلال برامجها المتعددة، الى زيادة فرص الشباب، وخصوصا الشباب الجامعي في الحصول على وظيفة وعلى تمكينهم من خلال تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم في سوق العمل ضمن برامج معدة مسبقا تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الحياتية والعملية اللازمة لتمكينهم من الانخراط في مجتمعهم بصورة فاعلة، فضلا عن إشراكهم في الورشات التدريبية والتدريب العملي في الشركات والخدمة المجتمعية بهدف تقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي. كما ويتركز عملها على الفئة العمرية بين 16 و24 عاما، لتضمن لها مستقبلا مهنيا، مستقلا، مثمرا، ومليئا بالإنتاج والنجاح الذي بدوره سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن ويعمل على مكافحة البطالة وتفعيل دور الشباب في المجتمع والاقتصاد وجوانب الحياة كافة في المملكة.

ولقد كان للنجاحات التي تحققت في البدايات الأثر الأكبر والحافز الأهم لنا جميعا في لوياك على المضي قدما في تفعيل قدراتنا وجهودنا الذاتية لأجل ترجمة هذه الانجازات الى حقيقة وواقع تسهم مع الآخرين في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في رفع مستوى الشباب وتنمية قدراتهم للدخول في سوق العمل بما يحقق ذواتهم ويساعدهم على تحمل مسؤولية أسرهم ومجتمعهم. فبعد أكثر من عقد من الزمان نستطيع أن نعلن أننا تمكنا من خلال برامجنا المتنوعة وشراكاتنا المتعددة من توفير فرص تدريبية لأكثر من 12,500 طالب وطالبة. كما أن أكثر من 8,500 فرصة تدريبية قد أثمرت عن توظيف طلابنا في مجالات متعددة. بالإضافة الى ذلك قدم متطوعونا من الشباب والشابات أكثر من 250,000 ساعة عمل تطوعي أسهمت بإحداث تأثير ايجابي على المجتمع المحلي في أنحاء المملكة كافة.