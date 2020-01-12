لويس إنريكي ومنتخب إسبانيا يختاران أفضل لاعب بنهائي “السوبر”

جدة (السعودية) – ستتولى لجنة مشكلة من مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي وفريقه والمدير الرياضي للاتحاد الإسباني لكرة القدم خوسيه فرانسيسكو مولينا، اختيار أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يقام مساء اليوم الأحد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بمدينة جدة السعودية.

Mundo Deportivo: Luis Enrique y su ‘staff’ elegirán al MVP de la Supercopa https://t.co/qtUyvRvdmh # pic.twitter.com/08yE9fSOKA — Real Madrid Noticias (@AppRealMadridCF) January 12, 2020

وسيحصل اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار باعتباره الأبرز خلال اللقاء، في نهاية المباراة على جائزة على المنصة التي ستقام لتسليم الجوائز، كما سيعقد اللاعب الفائز لاحقا مؤتمرا صحفيا، قبل أن يمثل مدربا الفريقين أمام وسائل الإعلام.

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني في حلته الجديدة بين الريال والأتلتي على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة. (إفي)