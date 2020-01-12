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لويس إنريكي ومنتخب إسبانيا يختاران أفضل لاعب بنهائي “السوبر”

منذ ساعة واحدة

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جدة (السعودية) – ستتولى لجنة مشكلة من مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي وفريقه والمدير الرياضي للاتحاد الإسباني لكرة القدم خوسيه فرانسيسكو مولينا، اختيار أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يقام مساء اليوم الأحد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بمدينة جدة السعودية.

وسيحصل اللاعب الذي سيقع عليه الاختيار باعتباره الأبرز خلال اللقاء، في نهاية المباراة على جائزة على المنصة التي ستقام لتسليم الجوائز، كما سيعقد اللاعب الفائز لاحقا مؤتمرا صحفيا، قبل أن يمثل مدربا الفريقين أمام وسائل الإعلام.

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني في حلته الجديدة بين الريال والأتلتي على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة. (إفي)

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