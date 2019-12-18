لويس إنريكي يحضر الكلاسيكو في كامب نو

مدريد – سيحضر مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي مارتينيز، مواجهة كلاسيكو الأرض التي ستجمع الليلة برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الليجا، والتي سيتنافس فيها الغريمان على الفوز والانفراد بصدارة جدول الدوري الإسباني.

وكان لويس إنريكي قد عاد لمنتخب لـ”لاروخا” كمدرب في 27 نتشرين الثان (نوفمبر) الماضي، بعدما مكث بعيدا عن الفريق الوطني منذ أواخر آذار (مارس) بسبب مرض ووفاة ابنته، وكان قد حضر يوم 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرعة بطولة أمم أوروبا 2020 في بوخارست.

وسيتابع مدرب برشلونة السابق مواجهة الكلاسيكو من أرض الملعب، وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاطر وجود مظاهرات خارج وداخل الملعب للتنديد بسجن عدد من القادة الداعين لاستقلال إقليم كتالونيا.- (إفي)