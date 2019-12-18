آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

لويس إنريكي يحضر الكلاسيكو في كامب نو

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – سيحضر مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي مارتينيز، مواجهة كلاسيكو الأرض التي ستجمع الليلة برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الليجا، والتي سيتنافس فيها الغريمان على الفوز والانفراد بصدارة جدول الدوري الإسباني.
وكان لويس إنريكي قد عاد لمنتخب لـ”لاروخا” كمدرب في 27 نتشرين الثان  (نوفمبر) الماضي، بعدما مكث بعيدا عن الفريق الوطني منذ أواخر آذار (مارس) بسبب مرض ووفاة ابنته، وكان قد حضر يوم 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرعة بطولة أمم أوروبا 2020 في بوخارست.
وسيتابع مدرب برشلونة السابق مواجهة الكلاسيكو من أرض الملعب، وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاطر وجود مظاهرات خارج وداخل الملعب للتنديد بسجن عدد من القادة الداعين لاستقلال إقليم كتالونيا.- (إفي)

مقالات ذات صلة

تقارير .. ساني سينضم إلى بايرن ميونيخ بالميركاتو الشتوي

منذ ساعة واحدة

“الغد” تنشر مسودة نظام الاتحادات الرياضية

منذ ساعة واحدة

بلاتيني: إنفانتينو وتابيعه فعلوا كل ما بوسعهم لمنع عودتي لكرة القدم

منذ ساعتين

كين: توتنهام يملك قوة دفع كبيرة قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock