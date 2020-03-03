لويس إنريكي يغيب عن قرعة دوري الأمم بسبب المرض

مدريد – لن يحضر مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، قرعة النسخة الثانية من دوري الأمم التابع لليويفا والتي ستجري مساء اليوم الثلاثاء في أمستردام، بسبب المرض، وذلك وفقا لما أكده الاتحاد الإسباني للعبة.

وكان ينتظر أن يتوجه إنريكي إلى أمستردام لحضور القرعة إلى جانب رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، الذي يشارك في كونجرس اليويفا.

Luis Enrique no asistirá por enfermedad al sorteo de la Liga de Naciones https://t.co/1y0J8j5NUN pic.twitter.com/IvH6UgbSq3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 3, 2020

وسيعلن إنريكي يوم 20 آذار (مارس) عن قائمة إسبانيا للمباراتين الوديتين القادمتين ضد ألمانيا وهولندا يومي 26 و29 من الشهر الجاري. (إفي)