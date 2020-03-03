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لويس إنريكي يغيب عن قرعة دوري الأمم بسبب المرض

منذ 59 دقيقة

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مدريد – لن يحضر مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، قرعة النسخة الثانية من دوري الأمم التابع لليويفا والتي ستجري مساء اليوم الثلاثاء في أمستردام، بسبب المرض، وذلك وفقا لما أكده الاتحاد الإسباني للعبة.

وكان ينتظر أن يتوجه إنريكي إلى أمستردام لحضور القرعة إلى جانب رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، الذي يشارك في كونجرس اليويفا.

وسيعلن إنريكي يوم 20 آذار (مارس) عن قائمة إسبانيا للمباراتين الوديتين القادمتين ضد ألمانيا وهولندا يومي 26 و29 من الشهر الجاري. (إفي)

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