لويس هاميلتون ينفي إصابته بفيروس كورونا – (تغريدة)

مدن – نفى البريطاني لويس هاميلتون، سائق “مرسيدس”وبطل العالم في الفورمولا1 ست مرات، الشائعات بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وأشار عبر حسابه على (تويتر) إلى أنه لم يصاب بمرض كوفيد-19 بعدما شارك في فعالية مع الممثل إدريس إلبا وزوجته صوفي، المصابين.

وفي رسالته عبر موقع التواصل الاجتماعي، قال هاميلتون: “مرحبًا يا شباب ، آمل أن تكون لديكم جميعا أفكارا إيجابية وأن تكونوا مشغولين وبصحة جيدة. كانت هناك بعض التكهنات حول صحتي بعدما شاركت في فعالية كان بها شخصان جاءت فحوصاتهما إيجابية لفيروس كورونا. أريدكم أن تعلمون أنني بخير، أشعر أنني بصحة جيدة وأتدرب مرتين في اليوم”.

وأضاف: “لم تظهر علي أي أعراض، وقد مر 17 يوما منذ أن رأيت صوفي وإدريس. كنت على اتصال مع إدريس ويسعدني معرفة أنه بخير. تحدثت أيضا مع طبيبي الذي تفقد ما إذا كان الاختبار ضروريا، لكن الحقيقة هي أن هناك عددا محدودا من الفحوصات المتاحة وهناك أشخاص يحتاجون إليها أكثر مني، لا سيما وأنه لم تظهر علي أي أعراض”.

وأكد سائق “مرسيدس” أنه عزل نفسه الأسبوع الماضي كإجراء وقائي، مذكرا بما يجب القيام به لمكافحة وباء كورونا المستجد، موضحا: “ما فعلته هو أنني عزلت نفسي طوال الأسبوع الماضي، منذ أن تم إلغاء التجارب الحرة (لسباق أستراليا) الجمعة وحافظت على مسافة آمنة مع الناس. أهم شيء يمكننا القيام به هو أن نبقى إيجابيين ونحافظ على مسافة اجتماعية، وعزل أنفسنا كلما لزم الأمر، وغسل أيدينا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. شكرا لكم جميعا على جميع رسائلكم. ابقوا آمنين”.

وينتظر هاميلتون، حاله حال باقي المشاركين بالفورمولا1، تلقي أخبار عن موعد افتتاح الموسم بعدما تقرر مؤخرا تعليق سباقات الجائزة الكبرى في هولندا وإسبانيا وإلغاء سباق موناكو، وبشكل مبدئي، لن يبدأ السباق القادم قبل عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران في باكو (أذربيجان). (إفي)