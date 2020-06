لويس هاميلتون يُشارك بتظاهرة ضد العنصرية في لندن

لندن – شارك بطل العالم ست مرات في سباقات فورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون في تظاهرة ضد العنصرية في لندن الاحد واصفا هذه التجربة بانها “فعلا مليئة بالمشاعر”.

وهاميلتون هو السائق الوحيد من البشرة السمراء في بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد وقد انضم الى المتظاهرين الذين يقومون بحملات مستمرة ضد العنصرية اثر مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في مدينة مينيابوليس.

وقال هاميلتون: “ذهبت الى هايد بارك اليوم (الاحد) للمشاركة في التظاهرة السلمية وكنت فعلا فخورا بنفسي بعد ان رأيت العديد من الاشخاص من مختلف الاجناس والاصول يؤيدون هذه الحملة (بلاك لايفز ماتر)”.

وكان هاميلتون اطلق لجنة للتنوّع تهدف الى جذب المزيد من السود نحو الرياضات الميكانيكية، خصوصا دراسة العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020