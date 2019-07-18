لو أردت النجاح في عملك توقف عن فعل هذه الأشياء

علاء علي عبد

عمان– النجاح في العمل من الأمور التي يتمناها الجميع. الغالبية ينجحون بتحقيق هذه الأمنية، لكن البعض يتيهون بحثا عن الطريقة الصحيحة لتحقيق النجاح الذي يريدونه. وأحد الأسباب لحدوث مثل هذا الأمر هو تركيز المرء على الأشياء التي يجب عليه فعلها للوصول للنجاح المهني الذي يطمح إليه، ويتجاهل أهمية الانتباه للأشياء التي يجب عليه التوقف عنها في بيئة العمل ليتمكن من الوصول للنجاح المنشود.

فيما يلي سنستعرض بعضا من هذه الأشياء التي تحتاج لانتباهنا جميعا: