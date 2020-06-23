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لياندرو جونزاليس يقترب من الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي

منذ 10 ثواني

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تيخوانا – بات انتقال المدافع الأرجنتيني لياندرو جونزاليس بيريز من نادي تيخوانا المكسيكي إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، المملوك للاعب الأسبق الإنجليزي ديفيد بيكهام، وشيكا ولا يفصله سوى ساعات للإعلان عنه، وذلك حسبما أفادت الاثنين الصحافة الرياضية المكسيكية.

وحظى جونزاليس بيريز، المتواجد حاليا في ميامي لوضع الرتوش الأخيرة في عملية انتقاله لفريق ميامي وللخضوع للكشف الطبي، بفترة ناجحة من قبل في الدوري الأميركي لكرة القدم مع فريق أتلانتا يونايتد ما بين العامين 2017 و2019 ونجح معه في حصد لقب البطولة عام 2018 تحت قيادة مواطنه خيراردة “تاتا” مارتينو، المدرب الحالي للمنتخب المكسيكي.

وانضم اللاعب صاحب الـ28 عاما لنادي تيخوانا منذ قرابة الستة أشهر وبرز مع الفريق في بطولة الـ(كلاوسورا) قبل أن يتم إيقافها ومن ثم إلغائها بسبب وباء كورونا، وخلال هذه الفترة القليلة نجح في تسجيل 3 أهداف، وسبق لبيريز اللعب لنادي جينت البلجيكي وأندية آرسنال دي ساراندي وتيجري إستوديانتيس في الأرجنتين. (إفي)

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