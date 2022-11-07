ليبرمان: “التصنيف الائتماني لإسرائيل في خطر”

معاريف

بقلم: يهودا شاروني 7/11/2022

“التصنيف الائتماني لإسرائيل سيكون في خطر عندما سيقتحم نتنياهو اطار العجز المالي وأنا منذ الآن اسمع نغمات في هذا الاتجاه”، هكذا يقول لـ “معاريف” وزير المالية افيغدور ليبرمان. ويحذر الوزير من أن هذا سيكون الوضع لاجل استيفاء كل المطالب الائتلافية التي طرحت منذ الان.

يتحدث الوزير ليبرمان عن ضخ 3 مليار شيكل آخر للتعليم الحريدي حتى من دون مواضيع التعليم الأساسي. كما أنه يحذر من ضخ مليار شيكل لتمويل قسائم الغذاء التي طرحها آريه درعي. “واضح انه لا يوجد مال في الموازنات لهذه المطالب ولاجل استيفائها ستكون حاجة الى زيادة دراماتيكية للعجز الذي يبلغ صحيح حتى اليوم صفر في المئة”، اضاف ليبرمان، “يؤسفني جدا أن يبذر المال الذي وفر بكد عظيم ما لعله يهدئني هو حقيقة أن اسرائيل هي جزء من الاقتصاد العالمي”.

وعلى حد قوله، فانه “يجب ان نأخذ بالحسبان اننا نعيش اليوم كجزء من الاقتصاد الحديث والعالم العالمي ولسنا جزيرة منعزلة. نحن لسنا كوريا الشمالية. وانا اسمع منذ الان اقاويل عن امكانية تخفيض التصنيف الائتلافي إذا ما ادير الاقتصاد بشكل غير مسؤول. إذا حصل هذا سترتفع الفوائد أكثر بكثير مما هو مستواها اليوم، وسندخل في منزلق سلس”.

في موضوع استمرار الدعم الحكومي للبنزين (الذي صحيح حتى اليوم يبلغ شيكل واحد للتر)، يوضح وزير المالية بانه لا يوجد ما يدعو الى مواصلة سياسة الدعم الحكومي، لكن على حد قوله ستكون حاجة لايجاد مصدر مالي في الميزانية. ومع ذلك يعتقد أن القرار في هذا الموضوع سيتعين على وزير المالية الجديد ان يتخذه.

عن مصير المستوى المهني في المالية يضيف ليبرمان: “وجهته للتعاون ولنقل كل المواضيع الاقتصادية بشكل مرتب. مدير عام المالية – رام بيلنكوف سيبقى في منصبه الى أن يتم نقل الصلاحيات. ومع ذلك فاني اخاف على مصير المستوى المهني في المالية”.

يقول وزير المالية إن اتفاق الأجور مع المعلمين اقر ولاجل تمويله سيكون تقليص في ميزانية الوزارات طالما لم تقر ميزانية الدولة. وحسب الجدول الزمني الحالي، بتقديره، مشكوك ان يكون ممكنا اقرار ميزانية 2023 بالقراءة الثانية والثالثة حتى آذار (مارس) 2023. وبالتالي ستكون حاجة الى تأجيل اقرار الميزانية حتى صيف 2023. على حد قوله في هذا الوضع لن يكون ممكنا تنفيذ الاجراءات التي تنطوب على انفاقات في الميزانية لا تظهر في ميزانية 2022، مثل “قانون التقاعد” الذي اجيز في القراءة الاولى في الكنيست، واتفاقات الاجور في القطاع العام (التي كان يفترض أن توقع في بداية 2023).