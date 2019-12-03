ليبرمان يعتزم الانضمام لحكومة يمينية لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة

القدس المحتلة – يعتزم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان الموافقة على الانضمام لحكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، في اللحظات الأخيرة، لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة للكنيست.

ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية (ماكو- حداشوت)، فان ذلك يأتي بناء على طلب أعضاء في حزب “إسرائيل بيتنا” من ليبرمان اليوم الثلاثاء، قائلين له: إن “إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل ثلاث انتخابات خلال عام واحد، وإن تحالف أزرق- أبيض يرفض أي اقتراح للانضمام لحكومة وحدة”.

وعلى صعيد متصل، اشترط تحالف “أزرق- أبيض” تجديد مفاوضات تشكيل الحكومة مع حزب الليكود، بأن يكون رئيس التحالف، بيني غانتس، أولاً بالتناوب على منصب رئاسة الحكومة.

ويأتي هذا الشرط فيما يواصل حزب الليكود جمع التواقيع من أعضاء الكنيست للحصول على 61 توقيعا منهم بغية أن يتم توكيل بنيامين نتنياهو، مهمة تشكيل الحكومة، وذلك في الوقت الذي لم تشهد مفاوضات بين الليكود و”أزرق- أبيض” أي تقدم يذكر.

وفي سياق الجهود لتشكيل الحكومة وتجنب انتخابات ثالثة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الثلاثاء، أن طاقم المفاوضات عن “أزرق- أبيض” نقل رسالة إلى فريق التفاوض عن حزب الليكود، أخبرهم نيته عدم إجراء أية جلسات مفاوضات مستقبلية معهم بسبب عدم إحراز أي تقدم حقيقي في هذه الاجتماعات.

ووفقاً للإذاعة، فإن طاقم التفاوض عن “أزرق- أبيض” قرر قطع الاتصال بالليكود طالما أن الحزب لا يقبل مبدأ أن رئيس التحالف غانتس، سيكون أول من يتناوب على رئاسة الحكومة.

وفي المحادثات التي جرت حتى الآن بين الطرفين، في محاولة لإقناع نتنياهو بالموافقة ليكون ثانياً بالتناوب على رئاسة الحكومة، اقترح تحالف “أزرق- أبيض” تشريع قانون خاص ينص على أن نتنياهو سيكون بمنصب قائم بأعمال رئيس الحكومة بمكانة وصلاحيات رئيس الحكومة، حتى لا يطلب منه الاستقالة من مناصبه في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) والكنيست بعد تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده. (بترا)