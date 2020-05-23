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ليبرون جيمس وآدم ساندلر يتعاونان في فيلم عن كرة السلة لنتفليكس

منذ 35 دقيقة
الممثل آدم ساندلر
الممثل آدم ساندلر

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لوس أنجليس– سيلعب الممثل آدم ساندلر دور البطولة لفيلم جديد لصالح منصة نتفليكس تحت عنوان (Hustle) وسينتجه لاعب كرة السلة الأمريكية الشهير، ليبرون جيمس، عبر شركته سبرينج هيل إنترتينمينت.

ويتناول الفيلم، الذي لا يعرف عنه سوى القليل من التفاصيل، عالم كرة السلة للمحترفين، وسيلعب فيه ساندلر دور كشاف للمواهب الرياضية يحاول إقناع لاعب أجنبي بالمجيء إلى الولايات المتحدة للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين ().

وسيتولى إرميا زاجار إخراج الفيلم الذي كتب السيناريو الخاص به في عام 2018 ليلقى اهتمام منصة (نتفليكس).

ونظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في إيقاف كل أعمال التصوير في هوليوود، لايزال من غير المعروف موعد بداية تصوير الفيلم.

وكان ساندلر قد حصل على جائزة (سبيريت) وهي أوسكار السينما المستقلة، لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “آن كت جيمز”، الذي نال فيه إشادة النقاد الذين أكدوا أنه الغائب الأكبر عن جوائز الأوسكار. (إفي)

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