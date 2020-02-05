ليبرون يمنح بسمة نادرة لجماهير ليكرز بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – استعاد جمهور لوس انجليس ليكرز ابتسامة نادرة بعد رحيل نجمه السابق كوبي براينت، وقاده نجمه الحالي ليبرون جيمس الى الفوز على ضيفه سان انتونيو سبيرز 129-102، الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

فبعد خسارة على ارضه امام بورتلاند سبقها تكريم ضخم لبراينت الذي توفي بعمر الحادية والاربعين مع ابنته وسبعة آخرين في حادث تحطم مروحية في لوس انجليس، حقق ليكرز فوزا دون نكهة على ساكرامنتو.

لكن في ملعب “ستيبلز سنتر” الثلاثاء، ضرب ليبرون بقوة وسجل 5 ثلاثيات متتالية في اول 3 دقائق ونصف من الربع الاخير، ليرفع تقدم فريقه من 87-77 الى 108-87 ويحبط آمال سبيرز في إمكانية العودة الى اجواء المباراة.

وأنهى “الملك” المواجهة برصيد 36 نقطة و9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

.@KingJames was perfect (5-5 3PM) in the 4th QTR! 🎯 pic.twitter.com/aCraWE8YOE — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 5, 2020

وبلغت نسبة نجاح ليكرز بالتسديد 58,8%، ليبقي على صدارته المريحة في المنطقة الغربية (38-11) امام جاره وغريمه لوس انجليس كليبرز (35-15).

وساهم بتحقيق ليكرز الفوز انتوني ديفيس (18 نقطة)، كايل كوزما (18 نقطة)، ولاعبا الارتكاز دوايت هاورد (12 نقطة و11 متابعة) وجافايل ماكغي (14 نقطة).

,قال ديفيس عن ليبرون: “دخل ليبرون وسجل خمس ثلاثيات في 3 دقائق ونصف، منحنا التقدم وحسم المباراة في وقت مبكر، نريد التأكد من النزول واللعب بطريقة دفاعية كل ليلة”.

في المقابل، كان ديمار دي ديروزان افضل مسجل لدى سبيرز مع 28 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وسجل أفضل لاعي في الدوري الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و17 متابعة، ليعزز صدارة فريقه ميلووكي باكس للمنطقة الشرقية والدوري، بعد فوزه على مضيفه نيواورليانز بيليكانز 120-108، فيما سجل النيجيري الاصل 12 سلة من اصل 17 و9 رميات حرة من 13، اضاف اليها 6 تمريرات حاسمة، ليرفع باكس رصيده الى 43 فوزا و7 خسارات، بعد تفوقه 42-24 في الربع الثالث. (أ ف ب)