ليبرون يمنح بسمة نادرة لجماهير ليكرز بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – استعاد جمهور لوس انجليس ليكرز ابتسامة نادرة بعد رحيل نجمه السابق كوبي براينت، وقاده نجمه الحالي ليبرون جيمس الى الفوز على ضيفه سان انتونيو سبيرز 129-102، الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

فبعد خسارة على ارضه امام بورتلاند سبقها تكريم ضخم لبراينت الذي توفي بعمر الحادية والاربعين مع ابنته وسبعة آخرين في حادث تحطم مروحية في لوس انجليس، حقق ليكرز فوزا دون نكهة على ساكرامنتو.

لكن في ملعب “ستيبلز سنتر” الثلاثاء، ضرب ليبرون بقوة وسجل 5 ثلاثيات متتالية في اول 3 دقائق ونصف من الربع الاخير، ليرفع تقدم فريقه من 87-77 الى 108-87 ويحبط آمال سبيرز في إمكانية العودة الى اجواء المباراة.

وأنهى “الملك” المواجهة برصيد 36 نقطة و9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

.@KingJames was perfect (5-5 3PM) in the 4th QTR! 🎯 pic.twitter.com/aCraWE8YOE

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 5, 2020