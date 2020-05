ليبرون ينفي الدعوات في ليكرز لالغاء دوري كرة السلة

نيويورك – شدد نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس الخميس أنه مستعد لاستئناف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد، نافيا التقارير التي تحدثت عن رغبة بعض وكلاء اللاعبين ومسؤولين في الفريق إلغاء الموسم.

وعلّقت رابطة الدوري الامريكي للمحترفين المنافسات منذ 12 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس “كوفيد- 19”.

ونقل تقرير على شبكة “سي إن بي سي” الخميس عن وكلاء لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم ومسؤولين في ليكرز، قولهم إن مالكي النادي قلقون من المسؤوليات بسبب المخاوف الصحية والنقص في الايرادات جراء اللعب امام مقاعد فارغة.

الا ان جيمس المتوج بطلا لدوري “ان بي أي” في ثلاث مناسبات دحض التقرير مؤكدا انه وزملاءه في ليكرز مستعدون لاستكمال الموسم عندما ترى السلطات الصحية ان الظروف آمنة.

وكتب جيمس، المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري في أربع مناسبات، عبر حسابه على تويتر “لقد رأيت بعض التقارير عن رغبة المسؤولين والوكلاء في إلغاء الموسم؟؟؟ هذا غير صحيح على الاطلاق”.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

