ليبيا تتعهد بسداد 150 مليون دولار للمستشفيات الخاصة الأردنية

عمان – الغد – تعهدت ليبيا اليوم الاثنين بحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين.

وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة مع جلالة الملك عبد الله الثاني وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ورحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بالاتفاق الأردني الليبي ووصفه بالخطوة الإيجابية والتي انتظرتها المستشفيات الخاصة طويلاً.

وأعرب الدكتور الحموري عن أمله في أن تباشر اللجنة الأردنية الليبية المشتركة مهام عملها بأسرع وقت ممكن والتعجيل في صرف مستحقات المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، مراعاة لما تواجهه هذه المستشفيات من أعباء وضغوطات مالية كان من أسبابها تأخر تسديد ديونها المترتبة على الحكومة الليبية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ولاهتمامهم في حل هذه القضية.

وأشار الدكتور الحموري إلى أن حجم الديون الليبية غير المسددة للمستشفيات الخاصة تبلغ 150 مليون دولار وهذه المستحقات تشمل أتعاب أطباء والتزامات تجاه مستودعات المعدات واللوازم الطبية وبالتالي فإن تحصيل هذه الديون سيساعد في تحسين الأوضاع المالية لجميع هذه الجهات.