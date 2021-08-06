ليبيا تفرض حظر تجول شامل لمدة 3 أيام

طرابلس- قررت الحكومة الليبية، الخميس، فرض حظر شامل للتجول لمدة 3 أيام ابتداء من السبت المقبل، بالرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا طيلة الأيام الماضية.

وأوضحت الحكومة في قرارها الذي نشرته عبر منصاتها على الانترنت، بأنه تقرر “حظر التجول في أيام 7 و8 و9 من شهر (آب) أغسطس الجاري حظرا كاملاً”.

وانخفض معدل الإصابة اليومي من نحو 50% من إجمالي الفحوصات خلال الأسابيع الماضية، إلى متوسط إصابات بلغ 20% طيلة الأيام الماضية.

وتواصل السلطات الليبية منذ نهاية الشهر الماضي فرض حظر تجول جزئي (12ساعة يوميا) في مدن غرب ووسط البلاد لمواجهة تفشي الإصابات بالفيروس.

ولا يسري الحظر على مدن شرق وجنوب البلاد، إذ تعتبرها السلطات الصحية ذات طبيعة مستقرة على المستوى “الوبائي”.

وبموجب حظر التجول تقفل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها المقاهي والنوادي والمتنزهات والحدائق، باستثناء القطاعات ذات الطابع الصحي والأمني.

وأعادت الحكومة فرض حزمة من القيود والإجراءات الصارمة الاحترازية لمواجهة ازدياد الإصابات، بينها وقف الدراسة موقتاً وحظر استخدام وسائل النقل العام.

كما تشمل التدابير خفض نسبة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 25% من إجمالي العاملين.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال 24 ساعة 1996 إصابة جديدة ووفاة 28 مصابا، إلى جانب تعافي 1075 مصاباً.

وتخطى إجمالي الإصابات في ليبيا 262 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 196 ألفاً، والوفيات 3663.

في الأثناء، تلقى 700 ألف شخص اللقاحات من إجمالي سكان ليبيا البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة. أ ف ب