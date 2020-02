ليجانيس يستيعد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على ريال سوسييداد

ليجانيس – استعاد ليجانيس نغمة الانتصارات في الليجا وخطف فوزا قاتلا من ضيفه ريال سوسييداد بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت الأحد على ملعب بوتاركي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

استهل الضيوف التهديف في اللقاء عبر السويدي ألكسندر إيزاك د. (20)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بفضل النيجيري كينيث أوميرو د.(49).

Oscar Rodriguez wins it with the last kick of the match for @CDLeganes_en! 🎯#LeganesRealSociedad 2-1 pic.twitter.com/i4Kbk87Epb

— LaLiga English (@LaLigaEN) February 2, 2020