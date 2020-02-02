ليجانيس يستيعد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على ريال سوسييداد

ليجانيس – استعاد ليجانيس نغمة الانتصارات في الليجا وخطف فوزا قاتلا من ضيفه ريال سوسييداد بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت الأحد على ملعب بوتاركي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

استهل الضيوف التهديف في اللقاء عبر السويدي ألكسندر إيزاك د. (20)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بفضل النيجيري كينيث أوميرو د.(49).

💥🥒💥🥒💥🥒💥 Oscar Rodriguez wins it with the last kick of the match for @CDLeganes_en! 🎯#LeganesRealSociedad 2-1 pic.twitter.com/i4Kbk87Epb — LaLiga English (@LaLigaEN) February 2, 2020

وكاد اللقاء أن ينتهي بالتعادل، إلا أن أوسكار رودريجيز تمكن تسجيل هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح ليجانيس فوزا قاتلا.

وهكذا استعاد ليجانيس نغمة الانتصارات عقب ثلاث جولات لم يذق بها طعم الفوز في البطولة المحلية، ورفع رصيده إلى 18 نقطة وتقدم للمركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق ثلاث نقاط عن إسبانيول المتذيل.

أما ريال سوسييداد فتجمد رصيده عند 34 نقطة بالمركز السابع بترتيب الليجا، التي يحتل ريال مدريد صدارتها برصيد 49 نقطة، بفارق ست نقاط عن برشلونة الوصيف، الذي يستضيف مساء اليوم ليفانتي في ختام منافسات الجولة.

– (إفي)