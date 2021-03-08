“ليجر سولوشينز” تستحوذ على مطعم “ويست 14 ستيك هاوس” دبي

دبي- أعلنت مجموعة “سولوشينز ليجير”؛ شركة المأكولات والمشروبات الأكثر حصدًا للجوائز والرواد في مجال المطاعم والحياة الليلية والترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها الإداري على مطعم “ويست 14 ستيك هاوس” المفضل في دبي هذا الأسبوع؛ حيث يقع هذا المطعم في فندق ديوكس ذا بالم فندق وإيه رويال هايداواي، وهو جزء من مجموعة بارسيلو الفندقية وشركة سيفن تايدز، المطور العقاري الإماراتي الرائد بتطوير المشاريع الفندقية الفاخرة.

وبهذه المناسبة، صرح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لـ”سيفن تايدز”، قائلاً: “لقد أثار بول وفريقه إعجابنا كثيراً بحكم تمتعهم بخبرة كبيرة في السوق وإبداعهم وشغفهم المطلق بهذا العمل، كما وجدنا أن لديهم بعض الخطط المثيرة للاهتمام لمطعم ويست 14، ونحن على ثقة تامة من أن هذا المكان سيكون في أيدٍ أمينة”.

ويعد مطعم “ويست 14” المفضل لتناول الطعام في دبي طوال فترات اليوم، وقد أصبح أكثر بكثير من مجرد أنه موطن اللحوم الأصلي، كما يتميز المطعم بإطلالة ساحرة على نخلة جميرا، ويقع بار المطعم على الواجهة البحرية وهو مستوحى من الدور العلوي في مطعم نيويورك ستيك هاوس الواقع ما بين الفندق والشقق السكنية، ما أكسبه شهرة كبيرة لاسمه على مدار العقد الماضي من خلال إطلالاته المتلألئة على الخليج العربي وقائمة الطعام الشهية.

ويقدم هذا المكان المتنوع مجموعة مختارة من الأطباق الرئيسية، بما في ذلك اللحم البقري الأسترالي ولحم البقر الكوبي واغيو الياباني والوجبات الخفيفة ووجبة الإفطار والمقبلات والشيشة على سطح التراس في الهواء الطلق، ويعد هذا المكان المتعدد الاستخدامات عنصرًا أساسيًا في مشهد الطهي في إمارة دبي.

وستتولى مجموعة سولوشينز ليجر إدارة العمليات والتسويق لمطعم “ويست 14” على مدار الأسابيع الستة المقبلة من خلال العمل عن قرب وبشكل وثيق مع فريقي عمل فندق ديوكس ذا بالم وشركة سيفن تايدز، قبل أن يخضع المكان لعملية تجديد شاملة تخطف إليها الأنظار خلال شهر رمضان المبارك بغية تقديم مفهوم عصري وجديد تماماً عن بار الشاطئ.