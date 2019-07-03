ليدرز سنتر تحتفل بالعيد الثامن لمسيرة نجاحها



عمان -احتفلت الشركة القيادية للتسويق (ليدرز سنتر) هذا الشهر بمرور ثماني سنوات على رحلة نجاحها وتميزها الذي تكلل بافتتاح فرع ماركا – اوتوستراد الزرقاء. واحتفالا بهذه المناسبة، وكنوع من مشاركة الشركة زبائنها باحتفالها، أعلنت (ليدرز سنتر) عن تقديم خصومات وعروض متنوعة خلال شهر تموز في جميع فروعها في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن (ليدرز سنتر) يعتبر ومنذ تأسيسه في العام 2011 الوجهة الأولى والخيار الأفضل في المملكة لجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية المنزلية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مقدمة مجموعة واسعة ومتنوعة من أفخم العلامات التجارية العالمية. ويقدم ليدرز سنتر اليوم خدماته المتنوعة من خلال فروعه المنتشرة في العاصمة عمان، وهناك مركز رعاية العملاء الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تعزيز صورة الشركة وتقديم خدمات ما بعد البيع، وبالإضافة أيضا إلى خدمة التسوق عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.leaders.jo .

ومن جهته أعرب علي مراد المدير العام للشركة عن شكره لعملاء ليدرز سنتر، الذين من خلال مشاركاتهم أظهروا مدى ولائهم لما يقدمه ليدرز من منتجات متنوعة وخدمات بمستوى رفيع. كما أكد على حرص الشركة على مواصلة تقديم كل ما فيه فائدة للعميل من خلال العروض الترويجية المشوقة.