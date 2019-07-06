“ليدرز سنتر” تحتفل بالعيد الثامن لمسيرة نجاحها

عمان- احتفلت الشركة القيادية للتسويق (ليدرز سنتر) هذا الشهر بمرور ثمانية أعوام على رحلة نجاحها وتميزها الذي تكلل بافتتاح فرع ماركا- أتوستراد الزرقاء. واحتفالاً بهذه المناسبة، وكنوع من مشاركة الشركة زبائنها باحتفالها، أعلنت “ليدرز سنتر” عن تقديم خصومات وعروض متنوعة خلال شهر تموز (يوليو) الحالي في جميع فروعها في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن “ليدرز سنتر” يعد، ومنذ تأسيسه في العام 2011، الوجهة الأولى والخيار الأفضل في المملكة لجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية المنزلية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مقدمة مجموعة واسعة ومتنوعة من أفخم العلامات التجارية العالمية. ويقدم “ليدرز سنتر” اليوم خدماته المتنوعة من خلال فروعه المنتشرة في العاصمة عمان، وهناك مركز رعاية العملاء الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تعزيز صورة الشركة وتقديم خدمات ما بعد البيع، وبالإضافة أيضاً الى خدمة التسوق عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.leaders.jo.

ومن جهته، أعرب علي مراد المدير العام للشركة عن شكره لعملاء “ليدرز سنتر”، الذين من خلال مشاركاتهم أظهروا مدى ولائهم لما يقدمه “ليدرز” من منتجات متنوعة وخدمات بمستوى رفيع. كما أكد حرص الشركة على مواصلة تقديم كل ما فيه فائدة للعميل من خلال العروض الترويجية المشوقة.