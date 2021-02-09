“ليدرز سنتر” يدخل في شراكة إعلانية مع “طقس العرب”

عمان- عقدت شركة “ليدرز سنتر”، الرائدة في مجال الكهربائيات والأجهزة المنزلية، مؤخرا اتفاقية شراكة إعلانية سنوية مع “طقس العرب”، التطبيق والمنصة الأولى والأكبر للطقس في الأردن والوطن العربي. ووقع الاتفاقية كل من علي مراد، المدير العام لـ “ليدرز سنتر”، ومحمد الشاكر، الرئيس التنفيذي لشركة “طقس العرب”، وذلك في المقر الرئيسي لشركة “ليدرز سنتر” في العاصمة عمان.

وفي إطار هذه الشراكة، سيحظى “ليدرز سنتر” على مدار العام الحالي بفرصة الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تملكها “طقس العرب” والبيانات الضخمة الناتجة عنها في الحملات الإعلانية الترويجية بشكل يضمن الاستهداف الدقيق والفعال على جميع قنوات شركة “طقس العرب” الإعلامية، والتي تضم الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بما يسهم في الوصول إلى قاعدة كبيرة من الجمهور المستهدف في مختلف أنحاء المملكة.

وتتضمن هذه الشراكة بين الطرفين الترويج لـ “ليدرز سنتر” عبر منصات “طقس العرب” التي يبلغ عدد مستخدميها 7.5 مليون مستخدم من الأردن، بالإضافة إلى استخدام تقنية الاستهداف الإعلاني الجغرافي والتقنية الخاصة بالأحوال الجوية واللتين تمتازان بالدقة الفائقة، كما تتضمن الشراكة أيضا إتاحة الفرصة أمام “ليدرز سنتر” للإعلان في أوقات الذروة من خلال تطوير الحلول الإعلانية الخلاقة والتفاعلية.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال محمد الشاكر: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا الدائم على عقد شراكات مع مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الأعمال في الأردن. من خلال هذه الخطوة سنتيح كل ما لدينا من تقنيات وقنوات إعلانية لمساعدة “ليدرز سنتر” في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في المملكة، وتعريفهم بالمنتجات والخدمات المتنوعة المميزة التي يوفرها لهم”.

وبدوره أعرب علي مراد عن سعادته بهذا التعاون الذي يجمع “ليدرز سنتر” مع شركة “طقس العرب”، قائلا: “تندرج هذه الاتفاقية في إطار حرص “ليدرز سنتر” الدائم على تكوين شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص، مما يقدم الفائدة المتبادلة للطرفين ويعزز التعاون فيما بينهما”. وأشار إلى أن أهمية التعاون تأتي أيضا تنفيذا للتوجيهات الملكية الدائمة بتوسيع وتعميق أسس التعاون بين الشركات والمؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات.