ليدز يحرم تشيلسي من نقطتين ثمينتين

لندن – سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ليدز يونايتد خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى أرضية ملعب إيلاند رود، معقل ليدز، ورغم استحواذه على الكرة وتفوقه على أصحاب الأرض، فشل الفريق اللندني في ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف، ليرتضي الفريقان نتيجة التعادل.

بالتالي يتحصل كل فريق على نقطة ترفع رصيد الـ(بلوز) إلى 51 نقطة في المركز الرابع من البريميير ليج، وليدز إلى 36 نقطة في المركز الـ11، وذلك مؤقتا حتى استكمال باقي مباريات الجولة. – (إفي)