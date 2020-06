ليدز يونايتد يزيل مجسما كرتونيا لأسامة بن لادن من مدرجات ملعبه

ليدس (المملكة المتحدة) – أزال نادي ليدز يونايتد الذي ينافس في دوري المستوى الثاني في انجلترا “تشامبيونشيب” مجسّما من كرتون لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وضع عن طريق الخطأ في مدرجات ملعبه الى جانب صور لمشجعي الفريق.

ومع عودة منافسات كرة القدم خلف أبواب موصدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، دعا ليدز كالعديد من الاندية حول العالم، مشجعيه لإرسال صورهم لوضعها على شكل مجسمات على مدرجات ملعب “ايلاند رود” الفارغة لإضفاء نوع من الاجواء.

وتم الكشف عن الصورة من مشجّع وجد صورته الى جانب بن لادن، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر مرفقا بالصورة “شكرا ليدز، أنا الى جانب بن لادن”.

Leeds United have had to confirm that they "will ensure there are no more offensive images" after a photograph of Osama Bin Laden was placed on a seat at Elland Road.

FFS 😅 pic.twitter.com/I3lteiktVs

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 25, 2020