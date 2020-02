ليستر سيتي يأمل بطي صفحة النتائج المخيبة بالبريميرليغ

لندن – يأمل ليستر سيتي بطي صفحة النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات التي افتقدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه نوريتش سيتي عندما يلتقيان الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ومني ليستر (الثالث برصيد 50 نقطة) بخسارتين وخرج بتعادلين وفوز واحد في اخر خمس مباريات، ما وسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 29 نقطة، ولسبع نقاط مع مانشستر سيتي الثاني.

وتزامن تراجع نتائج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، مع اصابة مهاجمه جايمي فاردي (33 عاما) متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ نجم ارسنال برصيد 17 هدفا، ثم صيامه عن التهديف في اخر 7 مباريات في مختلف المسابقات علما بانه زار الشباك للمرة الاخيرة في المباراة التي خسرها فريقه امام مانشستر سيتي 1-3 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019.

Brendan Rodgers is looking forward to a 'tough but exciting' run of fixtures for the Foxes, starting with #NorLei 👊

— Leicester City (@LCFC) February 26, 2020