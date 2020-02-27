ليستر سيتي يأمل بطي صفحة النتائج المخيبة بالبريميرليغ

لندن – يأمل ليستر سيتي بطي صفحة النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات التي افتقدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من بوابة مضيفه نوريتش سيتي عندما يلتقيان الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ومني ليستر (الثالث برصيد 50 نقطة) بخسارتين وخرج بتعادلين وفوز واحد في اخر خمس مباريات، ما وسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 29 نقطة، ولسبع نقاط مع مانشستر سيتي الثاني.

وتزامن تراجع نتائج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016، مع اصابة مهاجمه جايمي فاردي (33 عاما) متصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ نجم ارسنال برصيد 17 هدفا، ثم صيامه عن التهديف في اخر 7 مباريات في مختلف المسابقات علما بانه زار الشباك للمرة الاخيرة في المباراة التي خسرها فريقه امام مانشستر سيتي 1-3 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019.

Brendan Rodgers is looking forward to a 'tough but exciting' run of fixtures for the Foxes, starting with #NorLei 👊 — Leicester City (@LCFC) February 26, 2020

بيد ان مدربه الايرلندي الشمالي براندن رودجرز اكد ثقته بهدافه عشية المباراة ضد نوريتش بقوله “ليس لدي أدنى شك في أنه (فاردي) سيسجل الأهداف مجددا، هي مسألة وقت وعلينا ان لا نضغط عليه هو يعرف ان تلك هي وظيفته”.

واضاف: “انظروا إلى روبرتو فيرمينو (البرازيلي) في ليفربول، لقد سجل عشرة أهداف، لكن انظروا إلى مدى تأثيره وما يعطيه للاعبين الآخرين، مع جايمي، عندما لا يسجل، فإنه يخلق مساحة للآخرين، ويصنع الفرص”.

ويشتد الصراع على المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة رسميا لدوري أبطال أوروبا بين خمسة فرق لا يفصل بينها غير خمس نقاط.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وهو يحل السبت ضيفا على بورنموث، بعد خسارة في دوري الأبطال أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 0-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي، جعلت امكانية متابعة مشواره في المسابقة القارية صعباً.

في حين يسعى مانشستر يونايتد (الخامس برصيد 41 نقطة) المطارد المباشر لتشيلسي إلى مواصلة الضغط عليه والحفاظ على الفارق نفسه على أقل تقدير، عندما يواجه مضيفه إيفرتون الأحد.

ويقف توتنهام (السادس برصيد 40 نقطة) متحفزا وهو يخوض الأحد مباراة صعبة ضد ولفرهامبتون (الثامن برصيد 39 نقطة)،وتلقى توتنهام خلال الأسبوع الماضي هزيمتين الأولى على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام لايبزيغ الألماني صفر-1، والثانية ضد مضيفه تشلسي بالذات بهدفين لهدف.

ويغيب شيفيلد يونايتد (السادس برصيد 40 نقطة) أحد الأطراف الخمسة المتنافسة على بطاقة دوري الأبطال كون مباراته مع مضيفه أستون فيلا تأجلت، لانشغال الأخير بالمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته مع وصيفه أرسنال. (أ ف ب)