ليستر سيتي يتعاقد مع المهاجم الزامبي داكا – فيديو

لندن – أعلن نادي ليستر سيتي، الفائز بكأس انجلترا الموسم المنصرم، الأربعاء تعاقده مع المهاجم باتسون داكا من زامبيا قادماً من سالزبورغ النمسوي من دون تحديد قيمة الصفقة.

وسينضم المهاجم البالغ 22 عاماً إلى فريق الـ “فوكس” لمدة خمسة أعوام، على أن تستوفي الصفقة شروط موافقة رابطة الدوري الانجليزي الممتاز والحصول على اجازة دولية.

قال داكا في بيان نشره ليستر “أنا سعيد جداً للانضمام إلى هذا النادي الرائع والتاريخي”، مضيفاً “هذا هو حلمي وأنا سعيد جداً ومتشوق لما سيحدث في المستقبل”.

We've said #WelcomePatson. Now, @PatsonDaka20 has a message for the Blue Army! 💙 pic.twitter.com/37tA3yYPLt

