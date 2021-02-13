ليستر يجهز على ليفربول في سبع دقائق

لندن – سجل ليستر سيتي ثلاثة اهداف في غضون سبع دقائق ليقلب الطاولة على ضيفه ليفربول ويسقطه بنتيجة 3-1 ملحقا بحامل اللقب الخسارة الثالثة تواليًا في الدوي الانجليزي لكرة القدم في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين أمس السبت، في مباراة شهدت ارتكاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر خطأ فادحًا آخر.

وتقدم ليفربول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 قبل ان ينتفض ليستر عبر جيمس ماديسون (78)، جايمي فاردي (81) وهارفي بارنز (85).

وهي المرة الاولى يخسر فيها الفريق الأحمر ثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.

وكان ليفربول يمني النفس في العودة الى سكة الانتصارات والارتقاء إلى المركز الثالث على حساب مضيفه، إلا أن رصيده تجمد عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق ست عن فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي بات ثانيًا وخمس عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يلعب اليوم الأحد ضد وست بروميتش، فيما بات على بعد عشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام لاحقًا.

ودخل ليفربول إلى المواجهة بعد أن مني بخسارة مدوية على ارضه في المرحلة السابقة بنتيجة 1-4 امام مانشستر سيتي، ارتكب خلالها أليسون خطأين فادحين سمحا لسيتي بهز شباكه، كانت الثالثة تواليًا في الدوري على ملعب “أنفيلد” وهو ما لم يحصل مع حامل اللقب منذ تشلسي العام 1956.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب يأمل أن يعوّض أليسون أخطاءه حيث صرح بعد الخسارة امام سيتي “بالنسبة لحارس من جودة اليسون بيكر، من النادر ارتكاب أخطاء من هذا النوع لا بل اثنين في المباراة ذاتها”.

وتابع “الآن لدينا مباراة مقبلة وهذا جيد لأن بإمكانه أن يقدم مستواه المعهود مجددا ومن ثم كل شيء سيكون على ما يرام”.

إلا أن الرياح لم تجر كما اشتهت سفن الألماني الذي أمل الاستعداد بطريقة افضل لذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا بعد غد الثلاثاء ضد لايبزغ الألماني في بوادبست.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لقلب الدفاع التركي أوزان كاباك الذي وصل في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من شالكه الألماني لتعزيز صفوف الخط الخلفي الذي يعاني من إصابات عدة، آخرها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي كان يشغل مركز قلب الدفاع منذ إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز.

ولعب كاباك الى جانب لاعب الوسط الآخر والقائد جوردان هندرسون الذي بات ايضًا مدافعا في الفريق الأحمر.

أما ليستر، فمني بنكسة قوية بإصابة مدافعه وأحد أبرز عناصره جيمس جاستن بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الفوز على برايتون في الدور الرابع من كأس إنجلترا الأربعاء سيبعده مبدئيا حتى نهاية الموسم.

وفرض ليفربول هيمنته على الشوط الاول في ملعب “كينغ باور” وانتظر حتى الدقيقة 20 لتهديد مرمى الخصم عبر هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى صلاح مررها إلى السنغالي ساديو مانيه على باب المرمى أبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة (20). وكانت أفضل الفرص للضيوف عندما رفع هندرسون الكرة عن الجهة اليسرى إلى مانيه داخل المنطقة مررها رأسية خالصة إلى البرازيلي فيرمينو امام المرمى تصدى لها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ببراعة (26).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقائق العشر الأخيرة لتهديد مرمى الضيوف أولا عبر رأسية لفاردي إثر عرضية من بارنز استقرت بين يدي بيكر (36)، قبل ان تنوب العارضة عن الأخير لتسديدة خطرة من الدولي الانجليزي (42).

ووقف الحظ مرة أخرى في وجه الضيوف عندما نفذ ترنت ألكسندر- أرنولد ركلة ثابتة من مسافة بعيدة ارتدت من الحائط وارتطمت بالعارضة (57).

وسجل ليفربول الهدف الأول بعدما مرر فيرمينو كرة رائعة بكعب قدمه إلى صلاح الذي أسكنها جميلة في زاوية المرمى (67).

وبدأت انتفاضة ليستر بهدف من ركلة ثابتة عن الجهة اليسرى لماديسون ألغي بداية بداعي تسلل على الغاني دانيال امارتي الذي حجب الرؤية على بيكر، إلا أن الحكم تراجع عن قراره بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” (78).

وخرج بيكر من منطقته بطريقة خاطئة لتشتيت الكرة من تمريرة طويلة خلف المدافعين، لتتهيأ أمام فاردي الذي تابع طريقه بسهولة نحو المرمى الخالي (81).

وانهار بطل أوروبا العام 2019 بعد ذلك وسط هشاشة دفاعية ومرر النيجيري ويلفريد نديدي كرة على الرواق الأيسر إلى بارنز الذي توغل نحو المنطقة وسدد كرة زاحفة إلى يسار أليسون (85). -(أ ف ب)