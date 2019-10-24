ليستر يسعى لتشديد الخناق على ليفربول وسيتي

مدن- يسعى ليستر سيتي إلى تشديد الخناق على ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي مطارده المباشر وحامل لقب النسختين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون الجريح اليوم في افتتاح المرحلة العاشرة.

وأشعر التعثر الأول لليفربول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد (1-1) الأحد الماضي، فتيل المنافسة في الدوري الممتاز.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1990، عند ثمانية في المرحلة الماضية، فتقلص الفارق من ثماني نقاط بينه وبين مانشستر سيتي إلى ست، وهو يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة بعد غد أمام ضيفه توتنهام المنتشي بفوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي (5-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوقف النادي اللندني سلسلة من ثلاث مباريات متتالية بدون انتصار، وحقق فوزه الرابع فقط في 13 مباراة مختلف المسابقات هذا الموسم.

وفتح تعثر ليفربول الذي استعاد سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه غنك البلجيكي 4-1 في المسابقة القارية العريقة التي يحمل لقبها، الباب أمام مطارديه المباشرين لتشديد الخناق عليه خصوصا مانشستر سيتي الذي يستضيف أستون فيلا الثاني عشر، وليستر سيتي، البطل المفاجأة العام 2016، والذي يحل ضيفا على ساوثمبتون السابع عشر والذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادل).

ويأمل ليستر سيتي، الثالث بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول ونقطتين خلف مانشستر سيتي، في استغلال فرصة افتتاحه المرحلة اليوم للانقضاض على المركز الثاني موقتا.

واستعاد ليستر سيتي بقيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز، توازنه بعد تعادلين مخيبين في بداية الموسم فحقق بعدها خمس انتصارات مقابل خسارتين لينتزع المركز الثالث بفارق الأهداف أمام تشلسي الذي يحل ضيفا على بيرنلي الثامن.

ولن يفوت مانشستر سيتي فرصة استضافة أستون فيلا غدا لوضع ليفربول تحت الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، وهو الذي ضرب بقوة في المسابلقة القارية العريقة بفوزه الكاسح على ضيفه أتالانتا الإيطالي 5-1.

وتنتظر مانشستر يونايتد الذي يعاني الأمرين في المركز الرابع عشر، مهمة صعبة أمام مضيفه نوريتش سيتي التاسع عشر قبل الأخير، فيما يبرز الدربي اللندني بين أرسنال الخامس وجاره كريستال بالاس السادس.

ويتفوق أرسنال بفارق نقطة واحدة عن جاره وسيسعى إلى تعويض خسارته المخيبة أمام شيفيلد يونايتد 0-1 في المرحلة الماضية، للبقاء ضمن دائرة الفرق المتنافسة على بطاقات مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ليغ 1

يسعى نانت إلى استعادة التوازن والاقتراب أكثر من باريس سان جرمان المتصدر عندما يستضيف موناكو اليوم في قمة افتتاحية للمرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نانت مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه متز 0-1 السبت فتخلص صاحب الضيافة من المركز الأخير وحرم الضيوف من الإبقاء على فارق النقطتين اللتين كانتا تفصلهم عن باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.

ويعول نانت على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه السابع هذا الموسم والضغط على باريس سان جرمان الذي يخوض “كلاسيكو ليغ 1” ضد غريمه التقليدي مرسيليا بعد غد في ختام المرحلة.

ويخوض نانت ومدربه كريستيان غوركوف المباراة في غياب مهاجمه البيروفي كريستيان بينافنتي المعار من بيراميدز المصري، بسبب معاناته من إصابة بتمدد عضلي، ومدافعه المالي مولا واغيه ولاعب وسطه المغربي الأصل عمران لوزا بسبب الإيقاف.

لكن مهمة نانت لن تكون سهلة في مواجهة موناكو العائد بقوة في المراحل الأربع الأخيرة حيث حقق ثلاثة انتصارات هي غلته حتى الآن في الدوري مع ثلاثة تعادلات.

وأعرب غوركوف عن أمله في أن يتمكن فريقه بلعبه الجماعي من التفوق على الفرديات التي يتمتع بها لاعبو موناكو.

وأضاف “هناك مؤهلات فنية في جميع الخطوط. الثنائي الهجومي المكون من (وسام) بن يدر و(الجزئري إسلام) سليماني منسجم بشكل رائع. (الروسي ألكسندر) غولوفين، (الإسباني شيسك) فابريغاس، و(تييمويه) باكايوكو بين الثلاثي الأفضل في الدوري”.

ويستعيد موناكو ومدربه البرتغالي ليوناردو جارديم خدمات ثلاثة لاعبين بعد استنفاذهم عقوبة الإيقاف هم الدولي غولوفين الذي طرد في المباراة التي خسرها أمام مونبلييه في المرحلة قبل الماضية، والبرتغالي جيلسون مارتينز والمالي الأصل فودي بالو-توريه.

ويحوم الشك حول مشاركة المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش والإيطالي بييترو بيليغريني لعدم تعافيهما من الإصابة.

ويملك ليون فرصة تحقيق فوزه الاول في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد رودي غارسيا بعدما تعثر في الأولى أمام ديجون 0-0 السبت، وخسر الثانية أمام بنفيكا البرتغالي 1-2 أول من أمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليون على أرضه أمام متز وكله أمل في وضع حد لنتائجه المخيبة محليا.

ولم يذق ليون طعم الفوز في 8 مباريات متتالية في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في 16 آب (أغسطس) الماضي، وهي أسوأ سلسلة للفريق بقيادة رئيسه جان ميشال اولاس الذي يتولى قيادته منذ 1987، والأسوأ في تاريخ النادي منذ 1977.

وبعدما بدأ ليون الموسم بقوة محققا الفوز في أول مرحلتين على مضيفه موناكو 3-0 وضيفه أنجيه 6-0، سقط في فخ التعادل خمس مرات وخسر مثلها ما أدى إلى تراجعه الى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ودفعت النتائج المخيبة إدارة النادي إلى إقالة مدربه البرازيلي سيلفينيو وتعيين رودي غارسيا، بيد أن الأخير فشل حتى الآن في مباراتين في إعادته إلى سكة الانتصارات.

سري أ

يلتقي الجريحان هيلاس فيرونا الرابع عشر وضيفه ساسوولو السابع عشر اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويعاني الفريقان في الثلث الأخير من جدول الترتيب بفوزين فقط لكل منهما مع ثلاث تعادلات لهيلاس فيرونا، فيما مني ساسوولو بخمس هزائم حتى الآن بينهما ثلاث متتالية آخرها أمام ضيفه إنتر صاحب المركز الثاني 3-4.

ويملك ساسوولو مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة ضد مضيفه بريشيا بسبب وفاة رئيسه التاريخي جورجو كوينتسي.

وتكتسي مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين كونها نقاطها ثمينة في سعيهما للهروب من المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

ويبدو يوفنتوس مرشحا بقوة للبقاء في الصدارة ومواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية عندما يحل غدا ضيفا ليتشي السادس عشر.

وحقق يوفنتوس خمسة انتصارات متتالية منذ تعادله المخيب أمام مضيفه فيورنتينا 0-0 في المرحلة الثالثة، وهو الوحيد حتى الآن لم يتعرض للخسارة في الدوري.

ويدخل فريق “السيدة العجوز” حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة مباراة اليوم عقب فوزه الصعب على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يعاني مضيفه ليتشي من هزيمتين وتعادل في المراحل الثلاث الأخيرة.

ويدرك يوفنتوس جيدا أهمية النقاط الثلاث أمام ليتشي كون تعثره سيمنح الصدارة لمطارده المبشر إنتر ميلان الذي يلعب بعده بثلاث ساعات أمام ضيفه بارما الثامن.

ويتصدر يوفنتوس برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان.

ويخوض إنتر ميلان مباراة بارما بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في المسابقة القارية العريقة، والأمر ذاته بالنسبة لنابولي الرابع والعائد بفوز غال من النمسا على حساب سالزبورغ (3-2)، عندما يحل ضيفا على سبال الثامن عشر.

وسيحاول أتالانتا الثالث نسيان خسارته المذلة أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-5 في دوري الأبطال عندما يستضيف أودينيزي الحادي عشر بعد غد في سعيه للتشبث بالمركز الثالث.

وتبرز قمة روما وميلان على الملعب الأولمبي في العاصمة بعد غد.

وحقق الفريقان العريقان ثلاثة انتصارات فقط حتى الآن هذا الموسم حيث يحتل الأول المركز السادس برصيد 13 نقطة، والثاني المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

وسقط روما في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام كالياري وسمبدوريا، وميلان في مباراته الأخيرة أمام ضيفه ليتشي كانت الأولى بقيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي خليفة ماركو جامباولو المقال من منصبه على خلفية تردي نتائج الفريق بعد مرور سبع مراحل من الدوري، وتبرز أيضا مواجهة فيورنتينا التاسع مع لاتسيو السابع بعد غد.

البوند سليغا

ستكون الفرصة متاحة أمام تسعة فرق للارتقاء الى قمة جدول الترتيب في المرحلة التاسعة من الدوري الالماني لكرة القدم التي تنطلق اليوم، ولن تكون الأمور بين أيادي بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند ولايبزيع لضمان الصدارة.

تفصل نقطتان فقط بين المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن التاسع، وهي سابقة منذ موسم 1995-1996 حين بات نظام الدوري يفضي بمنح ثلاث نقاط للفريق الفائز.

يستضيف بايرن بطل المواسم السبعة الماضية فريق اونيون برلين الرابع عشر والصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء، وهو يدرك أن المهمة لن تكون لقمة سائغة.

أهدر بايرن تسع نقاط في المراحل الثماني الأولى، جاءت معظمها أمام فرق من أسفل الجدول.

وقد أعرب كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري عن عدم رضاه عن اداء الفريق عقب الفوز 3-2 أمام اولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال اوروبا، مؤكدا “لن نحقق بأداء كهذا النجاحات هذا الموسم (…) نلعب من دون تركيز وقد يسبب ذلك المشاكل لاحقا. أطلب منكم أن تدخلوا ارض الملعب امام اونيون برلين بتركيز عال وحافز كبير كي نخرج بالنقاط الثلاث”.

وسيخوض بايرن الذي يحتل المركز الثالث بـ15 نقطة المواجهة بغياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بداعي الاصابة.

ويحل بوروسيا دورتموند الرابع ضيفا على شالكه السابع في دربي “الرور” في أبرز مواجهات المرحلة.

تفصل نقطة يتيمة بين الفريقين، ويدخل دورتموند المباراة بعد فوزه على مونشنغلادباخ المتصدر غدا، الا انه يخوض المواجهة بحذر بعد أن خرج بالتعادل من المراحل الثلاث التي سبقت الاخيرة بعد أن كان متقدما في النتيجة.

وسيتطلع دورتموند لوضع خيبة الهزيمة 0-2 خارج قواعده أمام انتر الايطالي في دوري ابطال اوروبا خلفه للخروج بالنقاط الثلاث.

ويستعد بطل المانيا العامين 2011 و2012 تحت اشراف يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي الحالي لشهر حافل؛ إذ يستضيف فولفسبورغ الثاني في المرحلة العاشرة قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في دوري الابطال ويسافر بعدها الى ميونيخ لمواجهة بايرن في المرحلة 11 من البوندسليغا.

بعد بداية قوية للايبزيغ تحت اشراف المدرب الجديد يوليان ناغليسمان، بهت مستوى الفريق في الآونة الاخيرة وحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري المحلي. كما وسقط على ارضه 0-2 امام ليون الفرنسي في منافسات دوري الابطال في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) الحالي.

الا أن فوزه على زنيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1، وضع حدا لهذه السلسة السيئة وارتقى الى صدراة المجموعة السابعة.

لكن رحلة لايبزيغ الخامس الى فرايبورغ لن تكون سهلة؛ اذ يقع الاخير خلفه بمركز واحد ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر.

ويستضيف مونشنغلادباخ المتصدر فريق اينتراخت فرانكفورت الثامن الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، وسيعتمد مجددا على ثنائي الهجوم الفرنسي ماركوس تورام صاحب الثلاثة اهداف هذا الموسم والحسان بليا صاحب الاربعة اهداف للمحافظة على الصدارة.-(أ ف ب)