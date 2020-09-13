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ليست حكرا على كورونا.. تصميم كمامة “سماعية” للموسيقى

منذ ساعة واحدة
الكمامة الموسيقية
الكمامة الموسيقية

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أبو ظبي– بعدما رأى قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر سيلا من الكمامات في بودابست، وأتته فكرة تحويل تلك الأداة التي فرضها فيروس كورونا المستجد إلى وسيلة للاستمتاع بالموسيقى.

فقد صمم فيشر كمامة “موسيقية” لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن، مما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل.

قبلات “من وراء الكمامات” في حفل زفاف جماعي

وقال فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على ألحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس “جاءتي فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن…نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل”.(سكاي نيوز عربية)

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