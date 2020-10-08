حياتناصحة وأسرة

ليست كل الكتل سرطانية.. إليك 3 أنواع مختلفة من الكتل التي تظهر بجسدك

منذ ساعتين
ورم سرطاني
ورم سرطاني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دبي-غالباً ما ترتبط كلمة ورم مع السرطان، ولكن، هذا غير دقيق من ناحية طبية. ويستخدم الأشخاص كلمة ورم عادةً للإشارة إلى مرض السرطان.

ولكن من ناحية طبية، يمكن أن يكون الورم في الحقيقة حميداً أو خبيثاً.

ويعتمد ذلك على نوع الخلايا التي يتكون منها، وفقاً لما ذكره المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتتكون أنواع الكتل التي قد تظهر في الجسم من التالي:

  • الكتل الدهنية:

تُعد هذه الكتل بطيئة النمو، وهي ناتجة عن نمو مفرط في الخلايا الدهنية. وهي تنمو غالباً بين الجلد، وطبقة العضلات.

والكتل الدهنية ليست سرطاناً، ويمكن إزالتها في حال كانت مزعجة، أو مؤلمة، أو تتزايد في الحجم، ولكنها في الغالب لا تشكل أي ضرر على الجسم.

  • كتل الأورام الحميدة:

هذه الكتل عبارة عن نمو غير طبيعي للأنسجة، وهي تنتج عن الانقسام، والتكاثر غير المنضبط لخلايا لا تقوم بأي وظائف فسيولوجية. ولا تغزوا هذه الكتل الأنسجة المجاورة لها، كما أنها لا تنتشر إلى أجزاء أخرى.

عادة يومية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه الدراسة تقدم بديلاً صحياً

  • كتل الأورام الخبيثة:

تنتج هذه الكتل من نمو الخلايا وتكاثرها بصورة غير منتظمة، وقد يسبب استمرار نموها وانتشارها إلى أجزاء متفرقة من الجسم خطراً على الإنسان.CNN بالعربية

الوسوم

مقالات ذات صلة

الانجاب

الإنجاب في سن متأخرة يطيل عمر الأمهات

منذ 16 دقيقة
كورونا المزمنة

ما هو كوفيد-19 “طويل الأمد” ولماذا لا يتعافى بعض المصابين سريعا؟

منذ 22 دقيقة

نوبل للآداب تذهب للشاعرة الأميركية لويز غلوك

منذ ساعة واحدة
المطاعم الاكثر خطورة لنقل عدوى كورونا

تعرف على أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ”كورونا”

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
33 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock